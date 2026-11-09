오지훈 경기도의원 “하남교육지원청 신설, 신도시 교육수요 대응의 전환점 돼야”



▲오지훈 경기도의원이 9일 열린 광주하남교육지원청 대상 2026년도 행정사무감사에서 하남교육지원청 신설 준비상황을 점검하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 오지훈 의원(더불어민주당, 하남3)은 11월 9일(월) 진행된 2026년도 행정사무감사에서 광주하남교육지원청을 상대로 하남교육지원청 신설 추진 현황을 살피고, 교산신도시를 비롯한 대규모 공공택지 개발에 대비한 교육수요 대응체계를 집중 점검했다.이날 오 의원은 “하남은 미사·감일지구 개발에 이어 교산신도시와 신규 공공주택 공급까지 예정돼 있어 교육행정 수요가 지속적으로 증가하고 있다”며 “과거 신도시 조성 과정에서 발생했던 과밀학급과 학교용지 부족 문제를 되풀이하지 않도록 선제적인 준비가 필요하다”고 지적했다.이와 함께 오 의원은 2027년 9월 개청을 목표로 추진되고 있는 하남교육지원청 신설 준비 실태를 짚으며, 조직 구성과 인력 확보는 물론 기존 교육지원센터의 기능 재조정, 원활한 업무 인수인계 등 실질적인 개청 준비에 빈틈이 없도록 힘써 달라고 주문했다.이어 오 의원은 “하남교육지원청 신설은 단순히 교육행정기관을 하나 더 설치하는 것이 아니라, 빠르게 증가하는 하남의 교육수요에 보다 신속하고 체계적으로 대응하기 위한 중요한 전환점”이라며 “경기도교육청과 광주하남교육지원청이 긴밀히 협력해 개청 초기부터 안정적인 교육행정서비스를 제공할 수 있도록 준비해야 한다”고 강조했다.끝으로 오지훈 의원은 “도시가 성장하는 속도에 맞춰 교육환경도 함께 준비되어야 한다”며 “과거 신도시 개발 과정의 시행착오를 교훈 삼아, 앞으로 조성될 교산신도시와 신규 공공택지에서는 학생과 학부모가 학교 부족이나 통학 불편을 겪지 않도록 교육지원청이 한발 앞서 준비해 달라”고 당부했다.양승현 리포터