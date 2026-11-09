전예슬 경기도의원 “6년간 시민축구단 도비 221억 지원… 관리·감독 체계 재정비해야”



▲전예슬 경기도의원이 9일 열린 문화체육관광국 행정사무감사에서 도내 시민축구단 지원 및 관리·감독 체계 개선과 관련해 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 문화체육관광위원회 전예슬 의원(더불어민주당, 오산2)은 9일(월) 진행된 문화체육관광국 행정사무감사에서 도내 시민축구단에 대한 도비 지원 현황과 운영 실태를 점검하며, 경기도 차원의 관리·감독 체계를 재정비할 것을 촉구했다.이날 전예슬 의원은 경기도가 올해 15개 축구단에 총 48억 원을 지원하고 있으며, 지난 2021년부터 6년간 투입한 누적 지원 규모가 221억 원에 이른다고 설명했다.전 의원은 최근 불거진 김포FC의 횡령 의혹을 비롯해 여주FC의 식비 집행 관련 의혹, 파주 프런티어FC의 선수단 급여 미지급 사안 등을 차례로 거론하며 “도비가 지속적으로 지원되는 만큼 운영상 문제가 발생했을 때 경기도가 어떤 기준으로 점검하고 조치하는지 명확해야 한다”고 지적했다.또한 “구단별 감사가 진행되고 있는 만큼 감사 결과에 따른 후속조치가 분명해야 한다”며 경기도와 일선 시군, 체육회 간에 유기적인 관리·감독 체계를 확립할 것을 주문했다.아울러 전 의원은 “시민축구단 지원사업이 실질적인 성과로 이어지고 있는지 살펴볼 필요가 있다”며 “구단의 운영 안정성과 유소년 육성, 지역사회 기여도 등을 종합적으로 평가할 수 있는 기준을 마련해야 한다”고 강조했다.끝으로 전예슬 의원은 “시민축구단이 안정적으로 운영되고 지역 체육 발전에 기여할 수 있도록 지원해야 한다”며 “도비 지원에 따른 관리·감독과 성과평가 체계를 정비하고, 신규 구단 지원 시에는 중장기 운영계획을 함께 검토해 달라”고 당부했다.양승현 리포터