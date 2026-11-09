남종섭 경기도의회 의장, 제64주년 소방의 날 기념식 참석… 소방관 안전 강조



▲남종섭 경기도의회 의장(왼쪽 다섯 번째)이 9일 용인서부소방서 제64주년 소방의 날 기념식에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



▲남종섭 경기도의회 의장이 9일 용인시 기흥구 ICT밸리컨벤션에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

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남종섭 경기도의회 의장(더민주, 용인3)은 9일 제64주년 소방의 날을 맞아 용인시 기흥구 ICT밸리컨벤션에서 열린 ‘제64주년 소방의 날 기념식’에 참석해 소방공무원과 의용소방대원들의 노고에 감사를 표하고, 소방관이 안전하게 임무를 완수할 수 있는 근무 환경을 조성하는 데 책임을 다하겠다고 밝혔다.용인서부소방서 주관으로 마련된 이날 행사에는 남 의장을 비롯해 김용찬(더민주, 용인7)·전자영(더민주, 용인4) 도의원, 오은석 용인서부소방서장, 소방공무원 및 의용소방대원, 소방 유공자 등이 함께했으며 유공자 표창 수여와 본 기념식 순으로 진행됐다.남 의장은 이날 현장에서 대원들을 격려하며 “소방관의 헌신을 높이 평가하는 사회라면 여러분이 일하는 환경에도 그만큼 책임을 져야 한다”며 “경기도의회도 그 책임을 잊지 않고 소방관 여러분이 안전하게 일할 수 있도록 힘쓰겠다”라고 강조했다.아울러 지난달 부천 공장 화재를 진압하던 중 순직한 고 김진석 소방위를 추모하며 “소방관 여러분 모두가 현장에서 안전하게 임무를 마치는, 그 당연한 일이 언제나 지켜질 수 있길 희망한다”고 전했다.이와 함께 남종섭 의장은 같은 날 본인의 SNS를 통해서도 일선 소방공무원과 의용소방대원, 소방 가족들에게 고마운 마음을 남겼다.남 의장은 페이스북 게시글을 통해 “우리는 위기의 순간마다 소방관 여러분을 믿고 의지한다. 그 믿음에 걸맞게 만일의 사고로부터 소방관의 안전을 지키는 일은 이제 우리 사회가 먼저 책임져야 할 과제”라며 “경기도의회는 소방 현장의 목소리에 귀 기울이며 안전한 근무 여건을 위해 제도 마련에 힘쓰겠다”고 밝혔다.양승현 리포터