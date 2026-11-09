김성태 경기도의원, 농정국 행감서 “대통령도 농어민 만났다… 추미애 지사도 직접 들어야”



▲김성태 경기도의원이 9일 열린 경기도 농수산생명과학국 행정사무감사에서 도지사와 농어민 간 소통 자리 마련을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 농정해양위원회 김성태 의원(더불어민주당, 용인2)은 9일 진행된 경기도 농수산생명과학국 행정사무감사에서 추미애 지사와 도내 농어민이 직접 마주 앉아 현장의 의견을 나누는 ‘농어민과의 대화’ 자리를 조속히 마련할 것을 촉구했다.이날 김성태 의원은 최근 이재명 대통령이 농어민 대표들과 직접 만나 농지 문제를 포함한 농업·농촌 현안을 논의했던 사례를 거론하며 “경기도에서도 도지사가 농어민들의 이야기를 직접 듣는 자리가 필요하다”고 강조했다.아울러 지난 6일 열린 농업인의 날 행사에서 추미애 지사가 농업에 대한 관심과 미래산업으로서의 성장 가능성을 언급한 점을 긍정적으로 평가하는 한편, 이 같은 관심이 일선 농어민과의 직접 소통으로 이어져야 한다고 주문했다.김성태 의원은 “그동안 지사께서 농업에 대해 어떤 생각을 갖고 있는지 도민들에게 충분히 드러날 기회가 많지 않았는데, 농업인의 날 행사에서 농업의 미래와 중요성을 직접 말씀하신 것은 의미 있는 일”이라며 “이제는 농업인·축산인·어업인 등 현장의 목소리를 직접 듣는 자리를 만들어야 한다”고 밝혔다.또한 김 의원은 “농업 현장에는 농지 문제부터 생산비 상승, 기후재해, 고령화, 농정예산까지 행정 자료만으로는 알기 어려운 절박한 문제가 많다”며 “보고서를 통해 듣는 농정과 농민에게 직접 듣는 농정은 다를 수밖에 없다”고 역설했다.이에 대해 박종민 농수산생명과학국장은 도지사와 농업인 간의 직접적인 소통이 필요하다는 점에 공감하며, 관련 현안과 농업계의 건의 사항을 도지사에게 적극 전달하겠다고 답했다.끝으로 김성태 의원은 “농업을 생명산업이자 미래산업이라고 이야기한다면 정책을 만드는 출발점도 농어민의 목소리여야 한다”며 “빠른 시일 내에 추미애 지사와 경기도 농어민이 허심탄회하게 마주 앉아 경기도 농정의 미래를 함께 이야기하는 자리가 마련되길 기대한다”고 당부했다.양승현 리포터