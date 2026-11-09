서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

관악구, 내년 열리는 서울 세계청년대회 성공 개최

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘우수 평생학습도시’ 용산구, 교육부장관상

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

어떤 장애가 있든 ‘마주 보는’ 마포

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

재능·노하우 이웃에 전하는 금천 ‘G-숨은 달인학

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“폭설 미리 대응”…양천구, 겨울철 제설대책 가동

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

15일부터 내년 3월 15일까지 ‘24시간 제설대책본부’
양천구 목동 제설전진기지 점검
이기재(오른쪽) 서울 양천구청장이 2022년 목동 제설전진기지에서 제설 장비를 확인하고 있다.
양천구 제공


서울 양천구는 이달 15일부터 내년 3월 15일까지 ‘2026~2027년 겨울철 제설대책’을 추진한다고 9일 밝혔다. 겨울철 기습 폭설과 도로 결빙에 선제적으로 대응하기 위해서다.

이에 따라 구는 제설대책본부를 중심으로 24시간 비상 대응체계를 유지하고, 강설량에 따라 3단계 비상근무체계를 가동한다. 13개 실무반과 18개 동주민센터가 연계해 약 700명의 대응 인력을 단계별로 투입한다.

특히 올해는 스마트 원격 제설시설과 주요 제설 장비를 사전에 확보했다. 제설 장비 총 307대를 확보하고 주요 간선도로 154㎞와 골목길·이면 도로 등 생활도로 257㎞ 등 총 411㎞ 구간에서 제설에 나선다.

급경사지와 상습 결빙 구간을 중심으로 도로 열선은 기존 29곳(3.8㎞)에서 42곳(5.9㎞)으로 늘렸다. 고정식 염수 분사 장치는 8곳(2.2㎞)에서 14곳(4.8㎞)으로 확대했다. 또한 결빙 취약 경사지 2.3㎞에는 마찰력을 높이는 미끄럼 방지 홈을 새롭게 도입했다.

어린이와 어르신 등 보행 안전 취약 계층을 위한 제설 지원도 한층 강화한다. ‘보행 취약 구간’ 30곳을 중점 관리 대상으로 선정하고, 5개 권역으로 구분해 강설 예보에 따라 전문 인력과 장비를 집중적으로 투입한다. 신속한 초동 대응을 위해 기존 신정동 발진 기지와 목동 전진 기지뿐만 아니라 ‘신월동 이동식 전진 기지’ 1곳을 추가로 운영한다. 소형 살포기와 송풍기 등 ‘소형 제설 장비’도 기존 61대에서 129대로 늘렸다.

자발적인 제설 참여도 독려한다. 공동주택 주변 도로와 이면 도로 눈 치우기에 참여한 단지에는 ‘공동주택 지원 사업’ 선정 시 제설 실적에 따라 최대 5%의 인센티브를 준다.

이기재 구청장은 “강설 초기부터 신속하게 대응하고, 주요 도로는 물론 골목길과 보행로까지 세심하게 관리해 주민들이 안심하고 겨울을 보낼 수 있도록 대비에 철저를 기하겠다”고 말했다.

김주연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

성북의 정원엔 뭔가 특별한게 있다

가족축제 ‘성북 가득가든’ 성황 독서·쉼·교류의 생활공간 확장 이승로 청장 “주민, 주인되도록”

예비·초기 창업자 위한 AI 시대의 전략 모색하는

13일 문화예술회관서 ‘창업포럼’ 정창수 청장 “창업생태계 활기”

데이터센터 갈등, 구민 지혜로 푼다

영등포신청사·돌봄 등 10대 현안 주민 200명이 ‘민회’서 토론·결정 조유진 청장 “주민뜻 구정 반영”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr