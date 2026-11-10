“청년 떠날라”…인천시, 월세 주고 목돈도 보탠다

2년간 월세 최대 480만원 지원

저축 360만원에 목돈 720만원



인천시청 전경. 인천시 제공

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인천시가 청년들이 다른 지역으로 떠나지 않고 인천에 정착할 수 있도록 월세 지원부터 목돈 마련, 취업까지 지원을 확대한다. 주거비 부담을 덜고 안정적인 일자리를 찾도록 도와 청년들이 인천에서 경제적으로 자립할 수 있는 여건을 만들겠다는 취지다.시는 10일 이 같은 내용을 담은 2027년도 청년정책 추진 방향을 발표했다. 박찬대 인천시장의 핵심 공약인 ‘임기 내 평균 연봉 5000만원’ 달성을 뒷받침하면서 청년들의 지역 정착을 유도하는 데 초점을 맞췄다.우선 청년들의 주거비 부담을 덜어준다. 부모와 따로 사는 18~39세 무주택 청년 가운데 소득 등 지원 요건을 충족하는 대상자에게 월 최대 20만원씩 최장 24개월간 월세를 지원한다. 최대 480만원을 받을 수 있는 셈이다. 35~39세 청년은 인천형 청년월세 지원사업을 통해 혜택을 받을 수 있다. 내년도 관련 예산은 청년월세 지원 122억원, 인천형 청년월세 지원 7억원 등 모두 129억원이다.목돈 마련도 돕는다. ‘드림For청년통장’은 재직 청년이 3년간 매월 10만원씩 총 360만원을 저축하면 시가 같은 금액을 보태주는 사업이다. 만기 때 본인 저축액을 포함해 720만원을 마련할 수 있다. 내년 신규 지원 대상은 300명이며, 관련 예산은 43억원이다.취업 지원은 구직활동을 중단한 청년까지 넓힌다. 새로 도입하는 ‘인천 청년 미래찾기’ 사업을 통해 진로를 정하지 못했거나 쉬고 있는 청년 50명에게 진로탐색과 자기주도 활동 기회를 제공한다. 구직을 단념한 청년 등 240명에게는 상담과 맞춤형 프로그램, 참여수당을 지원한다.청년 300명에게는 인공지능(AI) 모의면접과 컨설팅을 제공한다. 미취업 청년 80명에게는 미래산업 분야 직무교육을 3개월간 실시한 뒤 3개월간 기업 인턴십을 연결한다.구직활동에 필요한 비용도 보탠다. 미취업 청년 360명에게 월 50만원씩 최대 6개월간 구직활동수당을 지급하고, 청년 5000명에게는 어학시험과 자격증 응시료를 연 1회 최대 10만원까지 지원한다.다른 지역에서 인천으로 이사 온 청년 1인 가구 1000명에게는 5만원 상당의 웰컴키트도 제공한다.시는 내년 청년재단 설립을 위한 행정절차에 착수하고 청년기금 조성 방안도 검토한다.박 시장은 “좋은 일자리를 만드는 것부터 청년들이 경제적으로 자립하고 안정적으로 정착하는 데 필요한 지원까지 촘촘히 갖추겠다”고 말했다.강남주 기자