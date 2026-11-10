노숙인 10명 중 8명, 거리 아닌 ‘내 집’에서 산다

서울시 지원주택 10년간 315호로 확대
입주자 83% 주거 유지…취업·가족관계 회복도
서울시가 전국 최초로 도입한 ‘노숙인 지원주택’ 사업을 통해 지난 10년간 노숙인 372명에게 보금자리를 제공한 것으로 나타났다. 입주자 10명 중 8명 이상은 지원주택에 계속 거주하거나 다른 주택으로 옮겨 안정적인 주거생활을 유지하고 있다.
서울시는 2016년 38호 규모로 시작한 노숙인 지원주택이 현재 9개 자치구 22개 동, 315호로 확대됐다고 10일 밝혔다. 이 가운데 294호는 주거공간, 21호는 공동활동을 위한 커뮤니티 공간으로 활용되고 있으며 현재 263명이 거주하고 있다.
지원주택은 노숙인이 본인 명의로 임대차계약을 맺고 독립적으로 생활하면서 복지서비스를 지원받는 방식이다. 서울주택도시공사(SH)가 공급하는 매입임대주택에 시세의 약 30% 수준인 월 6만~35만원의 임대료를 내고 최대 30년까지 거주할 수 있다. 전담 사례관리자 47명이 정기 상담과 건강관리, 복지서비스 연계 등을 돕는다.
사업 성과도 확인됐다. 서울시가 사망자 등을 제외한 입주자 347명을 분석한 결과, 지난달 말 기준 83.3%인 289명이 주거를 유지하고 있었다. 263명은 지원주택에 계속 거주하고 있으며 26명은 다른 임대주택이나 가족의 집으로 옮겼다. 입주 1년 뒤 주거유지율은 92.8%, 2년 뒤에는 85.4%였다.
건강과 사회적 관계에서도 변화가 나타났다. 전체 입주자 372명 가운데 268명(72%)은 입주 후 정신병원에 한 번도 입원하지 않았다. 현재 입주민 중 50명은 일자리를 얻어 주당 평균 28.5시간 일하고 있으며, 14명은 연락이 끊겼던 가족과 관계를 회복했다.
정진우 서울시 복지실장은 “노숙인 지원주택은 단순히 머물 곳을 마련하는 것을 넘어 건강과 일상을 회복하고 지역사회에서 살아갈 수 있도록 돕는 정책”이라며 “안정적인 주거와 지역사회 정착을 촘촘하게 지원하겠다”고 말했다.
김소희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지