노숙인 10명 중 8명, 거리 아닌 ‘내 집’에서 산다

서울시 지원주택 10년간 315호로 확대

입주자 83% 주거 유지…취업·가족관계 회복도



서울시 노숙인 지원주택 입주민들이 공동 요리 프로그램에 참여해 음식을 만들고 있다. 서울시 제공

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서울시가 전국 최초로 도입한 ‘노숙인 지원주택’ 사업을 통해 지난 10년간 노숙인 372명에게 보금자리를 제공한 것으로 나타났다. 입주자 10명 중 8명 이상은 지원주택에 계속 거주하거나 다른 주택으로 옮겨 안정적인 주거생활을 유지하고 있다.서울시는 2016년 38호 규모로 시작한 노숙인 지원주택이 현재 9개 자치구 22개 동, 315호로 확대됐다고 10일 밝혔다. 이 가운데 294호는 주거공간, 21호는 공동활동을 위한 커뮤니티 공간으로 활용되고 있으며 현재 263명이 거주하고 있다.지원주택은 노숙인이 본인 명의로 임대차계약을 맺고 독립적으로 생활하면서 복지서비스를 지원받는 방식이다. 서울주택도시공사(SH)가 공급하는 매입임대주택에 시세의 약 30% 수준인 월 6만~35만원의 임대료를 내고 최대 30년까지 거주할 수 있다. 전담 사례관리자 47명이 정기 상담과 건강관리, 복지서비스 연계 등을 돕는다.사업 성과도 확인됐다. 서울시가 사망자 등을 제외한 입주자 347명을 분석한 결과, 지난달 말 기준 83.3%인 289명이 주거를 유지하고 있었다. 263명은 지원주택에 계속 거주하고 있으며 26명은 다른 임대주택이나 가족의 집으로 옮겼다. 입주 1년 뒤 주거유지율은 92.8%, 2년 뒤에는 85.4%였다.건강과 사회적 관계에서도 변화가 나타났다. 전체 입주자 372명 가운데 268명(72%)은 입주 후 정신병원에 한 번도 입원하지 않았다. 현재 입주민 중 50명은 일자리를 얻어 주당 평균 28.5시간 일하고 있으며, 14명은 연락이 끊겼던 가족과 관계를 회복했다.서울시는 앞으로 신규 지원주택 공급을 확대하고, 현재 비어 있는 주택에는 오는 12월 입주자를 선정할 계획이다.정진우 서울시 복지실장은 “노숙인 지원주택은 단순히 머물 곳을 마련하는 것을 넘어 건강과 일상을 회복하고 지역사회에서 살아갈 수 있도록 돕는 정책”이라며 “안정적인 주거와 지역사회 정착을 촘촘하게 지원하겠다”고 말했다.김소희 기자