61년 ‘물고문’ 끝나는 반구대 암각화…사연댐 수문 설치 공사



사연댐 전경. 울산시 제공

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유네스코 세계유산으로 등재된 선사유적지 ‘반구대 암각화’의 상습 침수 문제를 해결하고 노후 댐의 재난 대응 능력을 높이기 위해 울산 사연댐이 60여년 만에 시설 개선에 나선다.울산시와 한국수자원공사(K-water)는 기후에너지환경부와 함께 총사업비 809억원을 투입하는 ‘사연댐 안전성 강화사업’에 본격 착공했다고 10일 밝혔다.전액 국비로 진행되는 이번 사업은 1965년 준공된 사연댐의 시설 노후화 문제를 해결하고 기후변화에 따른 극한 홍수, 지진 등 복합 재난에 대비하기 위해 마련됐다.울주군 범서읍에 있는 사연댐은 세계유산 반구대 암각화 보존과 직결되어 있다. 국보인 반구대 암각화는 사연댐 만수위인 해발 60m보다 낮은 해발 53m 지점에 위치해 있어, 집중호우로 댐 수위가 상승할 때마다 물에 잠기는 훼손 위기를 반복적으로 겪어왔다.이번 사업의 핵심은 댐의 구조를 근본적으로 바꾸는 것이다. 기존 자연월류식 여수로의 높이를 해발 60m에서 47m로 13m 낮추고, 폭 15m·높이 7m 규모의 수문 3개를 새로 설치한다. 수문이 설치되면 강우량에 따라 물이 자연스럽게 넘쳐흐르던 과거와 달리 방류 시점과 규모를 탄력적으로 통제할 수 있게 된다.이를 통해 집중호우가 예상될 경우 선제적으로 물을 방류하고 유입량에 맞춰 수위를 조절한다.이와 함께 기존 노후 취수시설을 대체할 신규 취수탑과 연결 관로를 구축해 댐 운영의 전반적인 안정성도 끌어올릴 계획이다.울산 조원일 기자