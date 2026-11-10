구로구, 14일 안양천서 탄소제로 걷기 행사…왕복 3㎞ 코스



지난해 9월 서울 구로구 안양천에서 열린 ‘구로 탄소제로 걷기 행사’에서 주민들이 걷기 코스를 따라 이동하고 있다.

구로구 제공

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서울 구로구는 14일 안양천 고척교 하부 A축구장에서 ‘제165회 구로 탄소제로 걷기 행사’를 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 행사는 주민들의 걷기 문화를 활성화하고 일상 속 탄소중립 실천을 독려하기 위해 마련됐다.행사는 오전 8시 홍보부스 운영을 시작으로 개회선언과 몸풀기 체조, 걷기 순으로 진행된다. 참가자들은 고척교 하부 A축구장에서 출발해 안양천 생태초화원 중간 지점까지 왕복 3㎞ 구간을 걷는다.행사장에서는 에코마일리지와 G구로수호대, 환경단체 등이 참여하는 홍보·체험부스도 운영한다. 탄소중립 실천과 에너지 절약 캠페인을 진행하고, ‘온구로’ 애플리케이션(앱)을 활용한 관내 걷기 코스와 온라인 걷기 참여 방법도 안내한다.걷기 코스를 완주한 구민과 관내 직장인을 대상으로 경품 추첨도 진행한다. 다이슨 헤어드라이어와 태블릿PC, 전자레인지, 백화점 상품권 등 총 37점의 경품이 마련됐다.구민과 관내 직장인은 별도 신청 없이 행사 당일 참여할 수 있다. 우천이나 이상기후로 행사가 취소될 경우 구청 누리집과 온구로 앱을 통해 안내할 예정이다.장인홍 구청장은 “가까운 안양천을 함께 걸으며 건강도 챙기고 탄소중립 실천의 의미도 되새기는 시간이 되길 바란다”며 “일상에서 실천할 수 있는 작은 환경 보호 활동에 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.이범수 기자