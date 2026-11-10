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울산시, 말레이시아·인도에 조선해양 무역사절단 파견

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기업 7개사 참여 5111만 달러 수출 상담 성과


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울산시 제공


울산시는 지난 10월 26일부터 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르와 인도 첸나이에 조선해양 무역사절단을 파견해 총 116건, 5111만달러 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.

이번 사절단에는 친환경 선박, 해양환경, 설계·엔지니어링, 선박엔진, 선박부품, 조선기자재 분야를 선도하는 울산 지역 유망 기업 7개사가 참여했다.

참가 기업들은 현지 주요 조선소 및 해양설비 발주처, 수입업체 관계자들을 직접 만나 자사의 우수한 제품과 기술력을 소개하며 실질적인 수출 및 사업 협력 가능성을 타진했다.

말레이시아 시장에서는 루무트 해군조선소(LUNAS) 등 해군 함정과 특수선 건조, 선박 유지보수·정비(MRO) 분야의 현지 기업들과 만나 기자재 공급 및 다각적인 사업 협력 방안을 심도 있게 협의했다. 인도에서도 주요 조선소와 해양설비 발주처 등을 대상으로 적극적인 현장 마케팅을 펼치며 진출 기회를 모색했다.

특히 참가 기업들은 선박 설계·건조 및 개조 엔지니어링, 친환경 선박, 선박·해양설비 유분 제거제, 해외 해양설비 설계·조달·시공 등의 전문 분야에서 인도 바이어와 총 4건의 구매의향서를 체결하는 쾌거를 이루며 향후 실질적 수출 확대를 위한 탄탄한 기반을 다졌다.

울산시는 이번 무역사절단의 상담 성과가 단순 논의 단계에 그치지 않고 실제 계약과 수출 실적으로 직결될 수 있도록 참가 기업과 현지 바이어 간의 후속 협의를 적극 돕고, 지속적인 사후관리에 나설 방침이다.

울산시 관계자는 “이번 무역사절단 파견이 지역 내 조선해양 기자재 기업들의 해외 판로를 넓히고 새로운 우수 거래처를 발굴하는 중요한 계기가 됐다”며 “앞으로도 지역 기업들이 수출시장을 다변화하고 성공적으로 해외에 진출할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

울산 조원일 기자
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