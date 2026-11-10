울산 ‘디자인거리 공영주차장’…유동인구 56%·매출 80억 상승



울산시 제공

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울산 남구 삼산동 ‘디자인거리 공영주차장’이 일대 상권 활성화와 시민 편의 증진에 크게 기여하고 있는 것으로 나타났다.10일 울산시에 따르면 시는 남구 삼산동 1572번지 일원의 평창현대 앞 공영주차장 확충 사업을 지난 6월 준공하고, 7월부터 디자인거리 공영주차장을 본격 운영하고 있다.삼산 상업지역 중심부는 상시적인 주차 공간 부족과 차량 대기, 주변 불법 주차 등으로 상인과 지역 주민, 시의회 등으로부터 공영주차장 확충 요구가 꾸준히 제기되어 온 곳이다.이에 시는 지난 2021년부터 2026년까지 총사업비 263억원을 투입해 기존 노외주차장 부지에 지상 5층, 총 471면 규모의 대형 주차시설을 새롭게 조성했다.주차 면수가 기존 240면에서 두 배 가까이 늘어나면서 12분에 달하던 입차 대기 시간이 5분 이내로 대폭 단축됐다. 또한 무정차 결제 시스템을 도입해 차량 회전율과 이용 편의성을 높였다.최근 실시한 이용자 설문 조사에서는 응답자의 92%가 만족감을 드러냈다.주변 상권도 회복세를 보이고 있다. 이동통신 빅데이터 분석에 따르면, 사업 착공 전과 비교해 주변 유동 인구는 56% 급증했다.삼산동 일대 전체 카드 월 매출액은 80억원이 늘어나 14%의 상승률을 기록했다.주차장 주변 음식점의 점포당 7월 평균 카드 매출액 역시 전년 동기 대비 12% 증가한 것으로 집계됐다.울산시 관계자는 “평창현대 앞 공영주차장 확충 사업은 도심 주차난 해소와 상권 활성화, 도시 환경 개선을 함께 추진한 생활 밀착형 사업”이라며 “앞으로도 시민들이 보다 편리하고 안전하게 도심을 이용할 수 있도록 공영주차시설 확충과 운영 개선에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.울산 조원일 기자