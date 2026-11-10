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최미숙 전남광주특별시의원, 청년농 정착 지원해야

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임대 농장·스마트팜 지원시설 지속 확대에도 청년농 2천명 감소


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최미숙(더불어민주당·신안2) 전남광주특별시의원.


최미숙(더불어민주당·신안2) 전남광주특별시의원이 10일 청년 농업인이 감소한 데 대해 실질적인 영농 정착 지원이 필요하다고 지적했다.

최 의원은 농업기술원 행정사무감사 자료를 통해 “전남광주 지역 청년 농업인은 2022년 2만 300명에서 2025년 1만 8300명으로 2000명이 감소했다”고 밝혔다.

이어 “같은 기간 경영 실습 임대 농장은 35곳에서 100곳으로, 스마트팜 자립 기반 지원은 27곳에서 72곳으로 확대됐다”며 “청년농업인 감소와 스마트팜 경영 부담을 지적하며 시설 확대보다는 실질적인 영농 정착을 위한 체계적인 지원이 필요하다”고 강조했다.

특히 “신안 암태면의 바나나·망고 등 아열대 작목 임대농장을 사례로 들며, 높은 난방비와 물류비, 제한적인 판로가 청년 농업인들에게 상당한 경영 부담이 되고 있다”고 지적했다.

이어 “스마트팜 자립 기반 지원사업은 1곳당 4억원의 사업비 중 20%인 8000만원을 청년 농업인이 부담해야 하는 만큼, 자부담 마련과 시설 운영에 따른 경영 부담까지 고려한 지원이 필요하다”고 강조했다.

최 의원은 또 “청년들이 농촌에 안정적으로 정착해 살아갈 수 있도록 해야 한다”며 “시설 확대에 앞서 실제 영농 여건과 수요를 살피고, 작목 선택부터 시설 관리와 판로 확보까지 체계적인 지원을 해야 한다”고 말했다.

무안 류지홍 기자
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