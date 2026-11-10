“눈길 걱정 없도록” 동작구, 제설대책 가동

11월 15일~2017년 3월 15일 제설대책본부 가동



지난해 동작구 직원들이 거리 제설작업을 하고 있다.

동작구 제공

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서울 동작구는 올겨울 폭설에 대비해 ‘선제적 제설대응으로 안전한 동작구 조성’을 목표로 제설대책본부를 가동한다고 10일 밝혔다.오는 15일부터 2027년 3월 15일까지 운영하는 제설대책본부는 ▲사각지대 없는 신속한 제설 ▲주민 협업 유기적인 대응 ▲제설장비 확충 및 현장 대응력 강화 등 3개 분야에 중점을 두고 운영할 계획이다.‘사각지대 없는 신속한 제설’ 분야에서는 기상상황을 24시간 모니터링하고 자동도로열선 76개소와 자동염수장치 20개소 등 제설시스템을 상시 관측한다. 중앙·간선 버스정류장 131개소에는 제설전담반을 운영해 신속한 제설작업을 지원한다. 지난해 퇴근 시간대 폭설로 제설작업이 지연됐던 상황을 고려해 제설차량 진입이 어려운 경우 차도 작업인력을 최대 10명 추가 투입할 수 있도록 긴급투입조를 편성한다.‘주민 협업 유기적인 대응’ 분야에서는 15개 동주민센터 직원과 통장 등 제설담당책임자로 구성된 ‘주민제설책임단’을 운영할 예정이다. 책임단은 카카오톡을 활용해 제설작업 상황을 실시간으로 공유하고, 강설 상황 변화에 맞춰 신속하게 대응할 계획이다.‘제설장비 확충 및 현장대응력 강화’에서는 동주민센터 행정차량에 소형 제설제살포기를 장착해 골목길 등 제설 취약구간에 대한 대응력을 높인다는 목표다.구는 지난 5일 서울시 및 25개 자치구 합동 사전대비 모의훈련을 실시하고, 3~5일 동주민센터 직원을 대상으로 일대일 맞춤형 제설 교육을 진행했다.류삼영 구청장은 “겨울철 갑작스러운 강설은 구민들의 일상에 큰 영향을 미치는 만큼, 철저한 사전 준비와 신속한 현장 대응이 중요하다”며, “제설 취약지역을 꼼꼼히 살피고 장비와 인력을 확충하는 한편, 주민들과 긴밀히 협력해 겨울철 통행 불편을 최소화하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자