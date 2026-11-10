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“송파 일자리 여기서 찾으세요” 송파구 채용박람회 개최

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송파구 취업성공 19데이 포스터
송파구 제공


서울 송파구는 오는 13일 기업들의 채용 면접을 한 자리에서 볼 수 있는 현장 채용박람회 ‘취업성공 1·9 데이’를 개최한다고 10일 밝혔다.

‘취업성공 1·9데이’는 ‘일(1)자리를 구(9)하는 날’이라는 의미로, 서류전형 부담을 줄이고 기업과 구직자를 현장에서 연결하는 채용행사다. 오는 13일 송파구청에서 열리는 이 박람회는 총 5개 기업이 참여해 50명을 채용할 예정이다.

▲한국맥도날드 유한회사 ▲롯데쇼핑(주) 롯데마트 송파점 ▲(주)가온지앤에프 ▲페이머스 스튜디오(주) ▲현대조경개발홀딩스(주) 등이 참여해 현장 면접부터 채용까지 진행할 계획이다.

구는 행사 이후에도 송파일자리센터를 통해 기업과 구직자 간 취업 알선을 이어가고, 고용유지 등 사후관리도 지원할 계획이다.

서강석 구청장은 “이번 행사가 구직자에게는 취업 기회를, 기업에는 필요한 인재를 만나는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 기업과 구직자를 연결하는 맞춤형 채용 지원을 확대하겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
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