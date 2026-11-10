강북구, 동절기 대비 공동주택 100개단지 안전점검

건축물 균열 및 안전관리 실태 등 점검



강북구청 전경

강북구 제공

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서울 강북구는 겨울철 안전사고를 예방하기 위해 ‘2026년 동절기 대비 공동주택 안전점검’을 실시한다고 10일 밝혔다.점검은 겨울철 기온 변화 등으로 발생할 수 있는 시설물의 안전사고를 사전에 예방하기 위한 점검으로 11월 한 달 동안 공동주택 100개 단지 511개 동과 급경사지(옹벽) 9개소를 대상으로 진행된다.구는 아파트 66개 단지와 연립주택 34개 단지의 시설물의 안전등급과 관리 유형에 따라 점검을 실시한다. 특히 안전등급 C등급 이하 공동주택과 급경사지 등 안전취약시설에 대해서는 외부 전문가인 건축사와 합동점검을 실시해 점검의 전문성을 높일 계획이다.▲건축물의 균열·변형 등 구조안전성 ▲건축물 안전관리 실태 및 마감 상태 ▲옹벽의 균열·이음부 이격·배부름·지반침하 등을 점검하고 필요시 전기·가스·소방·승강기 분야의 안전관리 상태와 사고예방시설 등도 함께 살핀다.점검 결과 경미한 결함이 발견될 경우 관리주체나 소유주에게 보수·보강 등 안전조치를 안내하고, 중대한 결함이 확인되면 긴급 안전조치와 함께 필요시 시설물 이용 제한, 정밀안전진단 등 후속 조치를 실시할 예정이다.정창수 구청장은 “겨울철을 앞두고 공동주택과 주변 시설물의 위험요인을 사전에 점검하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “꼼꼼한 안전점검과 신속한 후속 조치를 통해 구민들이 안심하고 생활할 수 있는 주거환경을 조성하겠다”고 밝혔다.박재홍 기자