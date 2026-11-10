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함평군, ‘2027년 어촌 뉴딜 3.0 공모사업’ 선정

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손불면 함평항에 총사업비 100억 원 투입…정주 여건 개선 기대


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함평군 어촌뉴딜 3.0 예비 계획 사업 계획도.


전남광주특별시 함평군이 해양수산부가 추진하는 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0 공모사업’에 최종 선정돼 국비 70억원을 확보했다고 10일 밝혔다.

이번 공모사업은 인구 감소와 고령화 등으로 어려움을 겪는 어촌의 자립 기반을 마련하고, 노후화된 생활 인프라를 개선해 지속 가능한 어촌 발전을 도모하기 위해 마련됐다.

이번 사업 선정에 따라 함평군은 2027년부터 2030년까지 국비 70억원과 시비 9억원 등 총사업비 100억원을 투입해 손불면 학산리 함평항 일원의 어촌 정주 여건 개선 사업을 추진할 계획이다.

주요 사업 내용은 어촌스테이션 조성과 생활 SOC 개선, 어항시설 정비 등이다.

군은 이번 사업을 통해 어촌 주민들의 생활 편의와 안전성을 높이고, 생활·복지 기반 시설을 확충해 주민 삶의 질을 향상시킬 방침이다. 또 이번 사업이 지역 공동체 활성화와 어촌에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

함평군은 2030년 준공을 목표로 내년 1월 기본계획 수립 용역에 착수해 관련 행정절차와 사업계획 심의 등을 거쳐 2029년 시설 공사에 착수할 예정이다.

이남오 함평군수는 “이번 공모사업 선정을 계기로 어촌 개발과 해양관광 활성화를 추진해 어촌 인구 감소 대응과 지역에 새로운 활력을 불어넣겠다”며 “주민 의견을 적극 반영해 주민들이 체감할 수 있는 사업과 살기 좋은 어촌을 조성해 나가겠다”고 말했다.

함평 류지홍 기자
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