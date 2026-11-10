상계도서관, 독서·문화·휴식 주민 중심 공간 탈바꿈… 12월 임시 휴관

94억원 투입, 2028년 9월 재개관 목표

개방형 열람실·어린이 통합열람실 등



노원구 상계도서관 지상3층에 조성되는 일반자료실 리모델링 예상도.

노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 노원구는 상계도서관을 친환경 복합문화공간으로 전면 개선하기 위해 다음달 1일부터 휴관에 들어간다고 10일 밝혔다.구는 총 94억원을 투입해 기존 열람 중심의 공간을 독서와 문화, 휴식이 어우러지는 주민 중심의 복합문화공간으로 재구성한다. 그린리모델링과 내부 공간 개선을 병행하며 2028년 9월 재개관이 목표다.상계도서관은 2012년 개관한 지하 1층~지상 4층, 연면적 2466.45㎡ 규모의 공공도서관이다. 개관 이후 여러 차례 시설 보수를 진행했지만 건축 설비 노후화와 공간 활용의 한계가 지속적으로 제기돼 왔다.먼저 건물 외벽과 지붕의 단열을 보강하고 창호와 냉난방·공조 설비를 교체한다. 옥상에는 태양광 패널을 설치하는 등 친환경 에너지 설비를 도입해 에너지 효율을 높인다. 실내 공기질도 개선해 사계절 쾌적하게 이용할 수 있는 독서 환경을 조성할 계획이다.내부는 책과 문화, 휴식이 어우러지는 개방형 공간으로 탈바꿈한다. 기존 칸막이 중심의 열람실은 개방형 구조로 개선하고, 개별 열람석과 그룹 스터디룸을 마련한다. 다목적실과 세미나실은 독서 모임과 문화 강연, 주민 커뮤니티 활동이 가능한 복합문화공간으로 조성한다.층별 공간도 새롭게 구성한다. ▲1층 어린이·유아 통합열람실, 웰컴라운지, 카페 ▲2층 다목적 커뮤니티홀, ▲3~4층 일반열람실, 디지털 공간, 라운지 ▲지하 1층 커뮤니티실, 휴게공간 등이다.디지털 도서관 기능도 강화한다. 전자·디지털·스마트 도서관 기능을 결합하고, 무인 대출·반납 시스템을 도입해 이용 편의를 높일 계획이다. 옥상에는 수목과 식물이 어우러진 야외 쉼터도 마련해 자연 속에서 독서와 휴식을 즐길 수 있도록 한다.휴관에 앞서 도서관 서비스는 순차적으로 종료된다. 16일부터 상호대차 신청이 중단되며 30일부터는 도서 대출과 자료실 및 열람실 이용이 모두 중단된다. 도서 반납은 정문 무인반납함을 통해 한시적으로 가능하다.구는 휴관 기간 주민들의 독서 공백을 최소화하기 위해 1인당 최대 50권을 장기 대출할 수 있는 ‘독서애’ 서비스를 운영한다. 인근 작은도서관과 지역서점 정보를 담은 ‘우리 동네 책 지도’를 배포하고, 작은도서관 상호대차와 ‘희망도서 동네서점 바로대출’ 서비스 등도 안내할 계획이다.서준오 구청장은 “친환경 시설 개선과 공간 재구성을 차질 없이 추진하고 휴관 기간에도 주민들이 불편 없이 독서 활동을 이어갈 수 있도록 대체 서비스를 세심하게 운영하겠다”고 말했다.유규상 기자