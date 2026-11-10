동대문구, 민간과 ‘돌봄지원 협약’…의료비 지원 강화

삼육서울병원·(사)아드라코리아와 업무협약 체결

산후조리·의료·장례에 연간 1억 8000만원 지원



최동민(가운데) 동대문구청장은 10일 구청에서 삼육서울병원, (사)아드라코리아와 취약계층의 산후조리·의료·장례 지원을 위한 ‘돌봄지원사업 업무협약’을 체결했다.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 10일 구청에서 삼육서울병원, (사)아드라코리아와 취약계층의 산후조리·의료·장례 지원을 위한 ‘돌봄지원사업 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다.이날 협약식에는 최동민 동대문구청장, 양거승 삼육서울병원장, 배순균 (사)아드라코리아 사무총장 등 세 기관 관계자들이 참석했다. 세 기관은 지난해 9월 첫 업무협약을 맺고, 주민의 삶의 시작과 마지막을 공공과 민간이 함께 돌보는 돌봄 협력의 기반을 마련했다.이번 협약은 지난해 시작한 협력을 이어가며 의료비 지원을 확대하고 대상자 발굴과 서비스 연계를 강화하기 위해 마련됐다. 협약에 따른 지원 규모는 연간 총 1억 8000만원이다. 분야별로는 ▲산후조리비 4200만원 ▲의료비 9300만원 ▲장례비 4500만원을 지원한다.산후조리비는 기준 중위소득 120% 이하 가구를 대상으로 최대 2주간 300만원 범위에서 지원한다. 또 의료비는 같은 소득 기준을 적용해 병원비 최대 500만원과 건강검진비 50만원을 지원한다. 장례비는 기준 중위소득 50% 이하 취약계층을 대상으로 운구부터 안치·입관·발인까지 1인당 최대 300만원을 지원한다.구는 동주민센터와 지역 복지기관 등 현장 창구를 통해 도움이 필요한 주민을 발굴하고 서비스를 연계한다. 삼육서울병원은 산후조리원과 의료시설, 장례식장 기반을 활용해 서비스를 직접 제공하며 (사)아드라코리아는 민간 재원을 바탕으로 지원 대상자 심의와 사업비 지원을 맡는다.최동민 구청장은 “돌봄은 특별한 누군가에게만 필요한 것이 아니라, 우리 모두가 살아가며 마주하는 순간에 필요한 사회적 약속”이라며 “앞으로도 민간기관과 긴밀히 협력해 주민들이 삶의 어려운 순간에도 지역사회의 따뜻한 손길을 느낄 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.유규상 기자