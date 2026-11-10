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서울시, 바이오 스타트업·병원 공동연구 지원…12개 기관 협력체계 출범

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10일 서울 동대문구 서울바이오허브 글로벌센터에서 열린 ‘서울 바이오·의료 협력 거버넌스’ 출범식에서 김현우(왼쪽 다섯 번째) 서울시 경제실장과 오상록(여섯 번째) 한국과학기술연구원(KIST) 원장 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.
서울시 제공


서울시는 바이오 스타트업과 병원의 공동연구를 지원하기 위해 한국과학기술연구원(KIST), 서울 소재 주요 병원 등 12개 기관과 협력체계를 출범시켰다고 10일 밝혔다.

스타트업이 기술을 개발하고도 병원 연구자와 협력할 기회를 찾거나 임상 연구에 필요한 장비·검체·데이터 등을 확보하기 어려운 문제를 해결하기 위해서다.

시는 이날 동대문구 서울바이오허브 글로벌센터에서 ‘서울 바이오·의료 협력 거버넌스’ 출범식을 열고 참여 기관들과 업무협약을 체결했다. 협약에는 세브란스병원, 고려대의료원, 경희의료원, 보라매병원 등 주요 의료기관이 참여했다.

협약에 따라 시와 KIST, 참여 병원들은 ‘서울 개방형 중개연구 플랫폼’을 공동 구축한다. KIST가 스타트업의 기술 수준과 연구 준비 상태를 사전 검토하면 서울바이오허브가 적합한 병원 연구자를 연결한다.

시는 내년 스타트업 3곳을 대상으로 시범사업을 시작해 기업당 최대 5000만원을 지원한다. 이후 참여 병원과 지원기업을 단계적으로 확대할 계획이다.

김현우 서울시 경제실장은 “기술력을 갖추고도 임상 검증 단계에서 길을 찾지 못하는 바이오 스타트업이 적지 않다”며 “실험실의 혁신 기술이 환자 곁에 닿을 수 있도록 가교 역할을 하겠다”고 말했다.

이범수 기자
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