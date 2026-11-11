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인천2호선 고양 연장 예타 막바지…2차 점검회의 분수령

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인천~김포~고양 19.6㎞ 연결에 2조 830억 투입
경기도, 정부에 예타 통과·철도망 투자 확대 건의


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인천지하철2호선 일산 연장 노선도(예정)
인천과 김포를 거쳐 고양 일산까지 연결하는 인천도시철도 2호선 연장사업이 예비타당성조사(예타)의 막바지 단계에 접어들었다. 총사업비 2조원이 넘는 수도권 서북부 핵심 철도사업으로, 조만간 열릴 2차 점검회의가 사업 추진의 분수령이 될 전망이다.

11일 경기도에 따르면 인천2호선 고양 연장사업은 2023년 7월 예타 대상사업으로 선정된 데 이어 지난해 1월 1차 점검회의를 마쳤다. 현재 2차 점검회의를 앞두고 있으며, 이후 종합평가와 최종 심의를 거쳐 예타 통과 여부가 결정된다.

이 사업은 인천 서구 독정역에서 김포 걸포북변을 거쳐 고양 킨텍스와 주엽, 중산지구까지 19.63㎞를 연결하는 광역철도 건설사업이다. 총사업비는 2조 830억원으로 추산된다.

노선이 개통되면 인천과 김포, 고양을 서울을 거치지 않고 철도로 직접 오갈 수 있게 된다. 특히 수도권광역급행철도(GTX)-A 등 6개 철도 노선과 환승이 가능해져 경기 서북부 주민들의 이동 편의가 크게 개선될 것으로 기대된다.

기존 철도 노선의 하루 이용객 약 8만 7000명이 분산되면서 혼잡도 완화에도 도움이 될 것으로 예상된다. 인천공항에서 고양 킨텍스와 파주 임진각으로 이어지는 철도 접근성도 개선돼 관광객 이동시간이 약 20분 단축될 것으로 경기도는 내다봤다.

다만 사업 추진을 위해서는 예타 통과가 선행돼야 한다. 특히 접경지역의 개발 제약과 교통 소외 문제 등이 경제성 평가에 얼마나 반영될지가 주요 관심사다.

기획예산처는 올해 1월 지역 특수성과 균형발전 효과를 보다 충실히 반영하도록 예타 제도를 개선한 바 있다. 경기도는 이번 사업에도 이러한 제도 개선 취지가 반영돼야 한다는 입장이다.

이와 관련해 추미애 경기지사는 지난 10일 박홍근 기획예산처 장관에게 서한을 보내 인천2호선 고양 연장사업의 예타 통과를 위한 관심과 협조를 요청했다. 접경지역 주민들이 오랫동안 감내해 온 교통 불편과 개발 제약을 고려해 철도망 확충을 적극 지원해 달라는 취지다.

경기도는 이와 함께 정부가 수립 중인 제5차 국가철도망 구축계획에 도가 건의한 40개 철도사업이 최대한 반영될 수 있도록 신규사업 규모를 100조원 이상으로 확대하고, 국가 재정 지원도 늘려 달라고 건의했다.

경기도는 인천시와 고양시, 김포시 등 관계기관과 협력해 인천2호선 고양 연장사업의 예타 통과와 후속 절차에 공동 대응할 계획이다.

한상봉 기자
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