경기도의회 안전행정위원회, 11개 소방서 현지감사로 지역별 소방안전 현안 집중 점검



▲양경석 위원장(가운데)을 비롯한 제12대 경기도의회 전반기 안전행정위원회 소속 위원들이 본회의장에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 안전행정위원회(위원장 양경석)는 11월 10일부터 12일까지 사흘간 도내 11개 소방서를 직접 찾아 지역별 재난 대응체계와 소방안전 관리 현황을 살피는 현지감사를 진행한다.제12대 전반기 안전행정위원회가 출범한 이후 처음으로 진행되는 이번 행정사무감사는 소방행정 전반을 점검하는 동시에, 일선 재난 대응 현장을 직접 찾아 실태를 확인하고 현장 소방공무원들의 건의 사항을 듣는 현장 중심 감사로 꾸려진다.이번 소방서 현지감사는 총 2개 감사반으로 편성해 운영된다. 양경석 위원장(더불어민주당, 평택1)이 반장을 맡은 감사1반은 용인, 화성, 김포, 파주, 수원남부소방서를 차례로 찾으며, 윤충식 부위원장(국민의힘, 포천1)이 반장으로 나서는 감사2반은 양평, 가평, 연천, 양주, 하남, 과천소방서를 방문해 주요 업무 추진 상황과 현장 대응체계를 점검한다.특히 파주소방서와 연천소방서 감사에서는 접경지역이라는 지리적 특수성을 반영한 재난 대응체계와 비상상황 대비태세를 살피고, 접경지 주민들의 안전을 지키기 위한 소방 대응 역량을 중점적으로 확인할 방침이다.아울러 화성소방서에서는 현대자동차그룹이 기증한 무인소방로봇 장비 시연을 참관하며 고위험 화재현장에서의 실제 활용성과 운용체계를 점검한다. 이어 가평소방서에서는 수난구조대를 찾아 수난사고 대응체계와 구조장비 운용 현황, 일선 구조대원들의 근무 여건 등을 세밀하게 살필 계획이다.안전행정위원회는 이번 현지감사 과정에서 도출된 각 소방서의 현안과 개선 과제를 취합해 추후 진행될 소방재난본부 및 북부소방재난본부 행정사무감사와 연계함으로써 경기도 소방정책과 운영체계 전반을 종합 점검할 예정이다. 또한 현장에서 파악된 보완 과제는 향후 관련 정책 수립과 예산안 심사 과정에 적극 반영할 계획이다.양경석 위원장은 “제12대 전반기 첫 행정사무감사인 만큼 서류와 보고에만 의존하지 않고 도민의 안전을 책임지는 소방 현장을 직접 확인하는 데 중점을 두고 있다”며 “접경지역의 재난 대응체계부터 첨단 소방장비 운용과 수난구조 현장까지 세심하게 살펴 실효성 있는 개선책을 마련하겠다”고 밝혔다.이어 양 위원장은 “일선 소방공무원들의 목소리에 귀 기울이고, 현장에서 필요한 사항이 정책과 예산에 반영될 수 있도록 책임 있는 감사에 임하겠다”고 강조했다.한편 안전행정위원회는 이번 소방서 현지감사 일정을 마친 뒤 13일 자치행정국·경기도인재개발원·인권담당관, 16일 안전관리실·경기도남부자치경찰위원회·경기도북부자치경찰위원회·경기북부특별자치도추진단, 17일 소방재난본부·북부소방재난본부 등을 상대로 행정사무감사를 이어갈 방침이다.양승현 리포터