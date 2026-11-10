주민 배움 책임지는 강동…‘대한민국 평생학습대상’ 우수상

지난 5일 정부세종컨벤션센터



이수희(왼쪽 다섯 번째) 서울 강동구청장이 지난 5일 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘2026년 대한민국 평생학습대상’에서 우수상을 받고 기념 촬영을 하고 있다.

강동구 제공

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서울 강동구는 지난 5일 정부세종컨벤션센터에서 열린 ‘2026년 제23회 대한민국 평생학습대상 시상식’에서 올해의 평생학습 사업 부문 우수상을 받았다고 10일 밝혔다.교육부가 주최하고 국가평생교육진흥원이 주관하는 평생학습대상은 일상에서 평생학습 실천으로 평생학습 문화 조성에 이바지한 사업(지자체·기관·단체·기업 등)과 개인에게 수여하는 평생학습 분야의 대표적 정부 포상이다.구는 ‘삶과 미래를 연결하는 글로벌 학습도시 강동’을 비전으로 주민 누구나 일상 가까이에서 배움의 기회를 누리고 학습으로 얻은 경험과 역량이 지역사회 참여와 나눔으로 이어질 수 있도록 평생학습 체계를 꾸준히 발전시켜 왔다.특히 인공지능(AI)·디지털 평생학습 선도, ‘동네방네 평생학습관’ 등 생활밀착형 평생학습망 확대, ‘누구나 배움학교’ 등 주민 주도의 학습과 나눔 확산 등 지역 특성과 주민 수요를 반영한 다양한 평생학습 사업을 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.구는 2007년 평생학습도시로 지정된 후 평생교육 기반을 확충해 왔다. 지난해에는 ‘유네스코 글로벌 학습도시’로 지정된 데 이어 지난 8월에는 3주기 연속 평생학습도시로 재지정됐다. 구는 “수상으로 그동안 평생교육 분야에서 쌓아온 성과를 다시 한번 대외적으로 인정받았다”고 설명했다.이수희 구청장은 “수상을 계기로 주민 누구나 일상에서 배움의 즐거움을 누리고 배움으로 얻은 경험과 역량을 지역사회와 나눌 수 있도록 평생학습 기반을 더욱 탄탄히 다져 나가겠다”고 말했다.송현주 기자