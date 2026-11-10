경기도의회 건설교통위원회 ‘현장중심 민생정책’ 2026 행정사무감사 돌입



▲경기도의회 건설교통위원회가 9일 상임위 회의실에서 건설국과 경기도건설본부를 대상으로 2026 행정사무감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)



▲고찬석 경기도의회 건설교통위원장이 9일 열린 2026 행정사무감사에서 회의를 주재하며 발언하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 건설교통위원회(위원장 고찬석)는 도의회 제395회 정례회 기간인 9일 상임위 회의실에서 건설국과 경기도건설본부를 시작으로 ‘현장중심 민생정책’ 기조의 경기도청 소관 실국 및 기관 대상 ‘2026 행정사무감사’에 착수했다.위원회는 첫날 감사에 이어 10일 철도항만물류국과 경기국제공항추진단 및 경기평택항만공사, 11일 교통국과 경기교통공사 및 경기도교통연수원, 12일 현장방문, 16~17일 종합감사 일정을 차례로 진행한다. 이를 통해 총 8개 소관 실국 및 기관의 2026년도 현장중심 업무성과와 민생정책 책임행정을 중점적으로 점검할 계획이다.고찬석 위원장은 “행정사무감사는 의회가 도민을 대표하여 집행기관의 행정 문제점을 개선하고 2027년 본예산안에 적정 예산 반영을 목표로 삼고 있다”며 “의원들의 집중적 체계적 질의와 집행부의 성실하고 정확한 답변을 통해 발전적인 감사가 실시될 수 있도록 노력해 줄 것”을 당부했다.감사 첫날 진행된 건설국 및 경기도건설본부 대상 질의에서는 건설현장 체불임금 증가와 사업 집행률 저조, 예산 부족으로 인한 도로건설사업 지연, 건설공사 준공 후 단기간 내 발생한 하자, 수의계약의 적정성, 일용직 건설근로자 퇴직공제 미가입 점검, 도민감리단 활동 확대 등 주요 현안에 대한 점검이 이어졌다.이와 함께 위원들은 일산대교 무료화와 민자도로 재구조화 로드맵 마련, 어린이보호구역 교통사고 대책, 노후교량 및 노후건물 유지관리, 포트홀 및 싱크홀 안전 강화 등을 주문했으며, 하천 정비와 건설기계 주기장 부족, 디자인을 고려하지 못한 저수지 수문 경관 문제 등도 개선 과제로 짚었다.한편 이날 행정사무감사 도중 집행기관 측의 요구자료 제출 미비와 감사준비 부족 등의 문제가 불거지면서, 건설교통위원회는 오후 6시 30분경 감사중단 및 정회를 선언했다.고찬석 위원장은 “행감의 기본이 되는 자료의 정확성조차 확보하지 못하는 것에 유감을 표한다”며 집행부 측에 요구자료 전반을 다시 점검해 정확한 자료와 책임 있는 답변을 갖춰 임할 것을 요구했다.현재 제12대 전반기 건설교통위원회는 고찬석(민주, 용인9) 위원장과 김철환(민주, 김포4)·윤순옥(국힘, 양평1) 부위원장을 비롯해 김순현(민주, 파주4)·김지호(민주, 의정부3)·김진후(국힘)·김해련(민주, 고양7)·성복임(민주, 군포1)·오진택(민주, 화성9)·유재수(민주, 안산4)·이대한(민주, 남양주4)·조명자(민주, 수원10)·채명기(민주, 수원8)·최수연(민주, 양주3)·한승훈(민주, 평택6) 위원으로 구성돼 의정활동을 펼치고 있다.양승현 리포터