마포, 통합돌봄 사각지대 구석구석 살핀다

어르신 등 돌봄 대상자 집중 발굴

청소·세탁·식사 등 일상생활 지원



유동균(오른쪽) 서울 마포구청장이 지난달 합정동주민센터 어르신밥상 식당을 찾아 어르신과 건강하자는 약속을 하며 손가락을 걸고 있다.

마포구 제공

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서울 마포구는 돌봄이 필요하지만 서비스를 받지 못하는 주민을 찾아 지원을 연계하기 위해 30일까지 통합돌봄 대상자를 집중 발굴한다고 10일 밝혔다.통합돌봄은 돌봄이 필요한 주민이 살던 집과 익숙한 동네에서 생활을 이어갈 수 있도록 보건의료와 건강관리, 요양, 일상생활 지원, 주거 등의 서비스를 연결하는 사업이다.대상은 의료와 돌봄 등 복합적인 지원이 필요한 65세 이상 어르신과 지체·뇌병변 심한 장애인이다. 소득·재산과 관계없이 돌봄 필요도를 평가해 필요한 서비스를 연계한다.구는 청소와 세탁, 식사 준비 등 가사지원과 도시락·밑반찬 제공, 방문목욕·이미용 서비스로 일상생활을 돕는다. 가정에서 건강관리와 재활을 이어갈 수 있도록 방문서비스도 제공한다.구는 지난 10월 장기요양 재가급여 수급자, 장기요양 신청 기각·각하자, 고령장애인 등 2649명에게 안내문을 발송했다.유동균 구청장은 ﻿“어떤 도움이 필요한지 세심하게 살펴 살던 집과 동네에서 안심하고 생활할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.김동현 기자