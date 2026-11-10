서울Pn

검색
구청별 뉴스 선택

한강 투신 소리 AI가 감지해 드론 출동…서울시

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

중구, ‘SNS 명소’ 남대문시장 상시 인파 관리

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

소방공무원 예우하는 강서구엔 ‘온기 가득 소방가게

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“폭설 미리 대응”…양천구, 겨울철 제설대책 가동

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

위반건축물 바로잡는 서초 ‘서리풀 건축바로세움센터’

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

전문 건축사와 건물 양성화 지원
매주 화·수·목에 1대 1 상담 제공


  •
서울 서초구가 생성형AI 챗GPT를 활용해 제작한 ‘서리풀 건축바로세움센터’ 운영 사진.
서초구 제공


서울 서초구가 특정건축물 정리에 관한 특별조치법(특정건축물정리법) 시행과 건축법 개정에 앞서 12일부터 주민 궁금증을 해소하고 행정절차를 지원하기 위한 ‘서리풀 건축바로세움센터’를 운영한다고 10일 밝혔다.

다음 달 17일 시행되는 특정건축물정리법은 요건을 충족하는 주거용 위반건축물에 대해 일정 기간 사용승인 기회를 주는 ‘특정건축물 양성화 제도’를 뒷받침하는 법적 근거다. 다가구주택 규제와 일조 기준을 일부 완화하는 건축법 개정도 12일로 예정돼 주민 문의가 증가할 것으로 예상된다. 이에 구는 전문 건축사와 함께하는 상담체계를 마련하는 등 선제적 지원에 나선다.

구청 본관에 마련되는 ‘서리풀 건축바로세움센터’에서는 매주 화·수·목요일 오후 건축사 2명이 상주하며 1대1 상담을 제공한다. 지원 내용은 양성화·추인 가능 여부, 현장조사서 등 서류 준비 안내, 심의 요건 및 절차 안내 등이다. 방문이 어려운 주민을 위한 유선 상담도 병행한다. 주민과 일정을 조율하고 현장조사를 해 현황을 점검하고 맞춤형 상담을 제공한다.

구는 주민이 절차를 몰라 불이익을 받지 않도록 상담·서류 준비·현장 확인까지 단계별 안내를 강화할 방침이다. 민원 접수 후 처리 과정도 빠르고 투명하게 지원한다. 상담을 희망하거나 궁금한 사항이 있는 주민은 구청 건축과로 문의하면 된다.

전성수 구청장은 “서리풀 건축바로세움센터를 통해 서초구 건축사회와 민관협력으로 위반건축물 해소에 앞장서고 주민의 재산권 보호와 원활한 건축행정을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.


송현주 기자
2026-11-11 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

서울구정 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

마곡서 대도약하는 강서… 흩어진 행정 모아 효율 높

‘통합청사 가이드’ 진교훈 구청장

학교·마을 함께 그린 통학로 벽화… 붓질로 꽃피우는

연북중에 색 입힌 박운기 구청장

“정비사업 더 빠르게” 동작, 원스톱 행정지원체계

2일부터 단일 협의창구·원팀 회의 정례화 등 가동

‘기본권 보장에 진심’ 영등포, 전국 첫 헌법도시

구민 대토론회 ‘민회’ 운영 명문화 조유진 “헌법 가치 뿌리내리도록”

츮 ڶŸ Ÿ&

Ŀ

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr