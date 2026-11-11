서울시 ‘동행일자리’ 6500명 모집…일급 6만 5000원으로 인상

서울시가 내년 상반기 취업 취약계층을 위한 공공일자리 사업인 ‘서울 동행일자리’ 참여자 6500여명을 오는 23일까지 주소지 동주민센터에서 모집한다고 11일 밝혔다.
서울 동행일자리는 실업자와 일용근로자 등 취업 취약계층이 지역사회에서 다른 사회적 약자를 도우며 생계 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 공공일자리 사업이다.
앞으로는 신청 시 필수로 제출해야 했던 구직등록확인증이 폐지된다. 확인증 발급을 위해 별도 기관을 방문하거나 온라인으로 구직등록을 할 필요가 없어진다. 선발 기준도 개선해 18세 미만이나 65세 이상 동거인을 가구원 수에 포함하고, 신청자의 부양 부담을 선발 점수에 반영한다.
참여자 일급은 올해보다 3000원 오른 6만 5000원이다. 하루 6시간씩 주 5일 근무하면 세전 월평균 약 192만원을 받는다.
내년 상반기에는 사회안전, 돌봄·건강, 디지털, 기후환경, 경제, 활력경제 등 6개 분야에서 총 758개 사업이 운영된다.
어르신의 디지털 기기 사용을 돕는 디지털안내사(110명), 에너지 취약계층의 노후주택에 방풍재 등을 설치하는 에너지서울동행단(30명), 폐기물·재활용 자원관리(268명) 사업도 추진된다.
신청 대상은 사업 시작일 기준 만 18세 이상 서울시민으로, 세대원 합산 소득이 기준중위소득 85% 이하이고 재산이 4억 9900만원 이하여야 한다. 서울시와 자치구, 투자출연기관이 운영하는 사업 중 1개만 선택해 신청할 수 있다.
선발 결과는 다음 달 31일 개별 통보되며, 참여자는 내년 1월 8일부터 6월 30일까지 활동한다. 자세한 내용은 서울시 누리집과 서울 일자리포털에서 확인할 수 있다.
김현우 서울시 경제실장은 “앞으로도 참여 문턱을 낮추고 근로 여건을 개선해 시민과 지역사회 모두에 도움이 되는 일자리를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.
김소희 기자
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