노원구, 여가자원 하나로 연결…‘잇다’ 프로젝트 추진

공간·시간·서비스·수익 연결

노원형 통합 여가관광 모델 구축

2027년 ‘노원 패밀리 패스’ 도입



서준오 노원구청장이 지난달 28일 서울 아레나를 방문해 노원~창동 연계 발전 방안을 설명하고 있다.

노원구 제공

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서울 노원구는 지역의 우수한 여가자원을 하나로 연결하는 ‘잇다’ 프로젝트를 추진한다고 11일 밝혔다. 이는 ▲공간(여가 콘텐츠 간의 연결) ▲시간(체류형 관광) ▲서비스(통합 플랫폼) ▲수익(관광 수익과 구민 여가복지) 등 4개 분야를 연결하는 노원형 통합 여가관광 전략이다.구의 서울 최초의 도심형 자연휴양림인 ‘수락휴’는 높은 예약률을 기록하며 도심 속 힐링 명소로 자리 잡았다. 대한민국 ‘로컬100(지역문화매력 100선)’에 2회 연속 선정된 ‘화랑대 철도공원’은 노원의 대표적인 문화관광 자원이다. 여기에 도심형 어드벤처 테마파크 ‘점프(JUMP)’까지 최근 개장했다.변화하는 관광환경도 기회다. 2027년 개관 예정인 대중음악 전문 공연장 ‘서울아레나’와 전 세계 청년들이 참여하는 국제행사인 ‘2027 서울 세계청년대회(WYD)’ 등은 국내외 방문객의 서울 동북권 유입을 확대하는 계기가 될 것으로 기대된다. 여기에 동북선 경전철 개통과 광운대역세권 개발, 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 등 교통·숙박 인프라 확충도 관광 접근성과 체류 여건을 강화할 전망이다.2027년에는 행정기구 개편을 통해 전담 조직과 전문인력을 확보하고, 관련 부서와 시설 간 협업체계 및 전문가 자문체계를 구축할 계획이다. 단계별 추진 성과를 점검하고 개선사항을 반영하는 관리체계도 마련한다.대표 사업은 2027년 도입을 목표로 추진하는 ‘(가칭)노원 패밀리 패스’다. 개별 시설의 할인 혜택을 묶는 방식에서 벗어나 가족 단위 방문객이 노원의 다양한 여가시설과 체험 프로그램을 연계해 즐길 수 있도록 구성하는 통합 관광상품이다. 향후 힐링·웰니스, 액티비티 등 수요에 맞춘 테마형 관광상품으로 확대하는 방안도 검토한다.서준오 구청장은 “관광 활성화가 지역경제 발전으로 이어지고, 그 성과가 다시 구민의 여가복지 향상으로 돌아오는 선순환 구조를 정착시키겠다”고 말했다.유규상 기자