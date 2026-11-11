신안 ‘1004굴’ 말레이시아 첫 수출…동남아 프리미엄 시장 공략

7월 샘플 시식·호평 첫 상업 수출…주당 100kg까지 단계적 확대

2027년 홍콩 진출·싱가포르 협의 추진… K-굴 브랜드 육성 박차



말레이시아로 첫 상업 수출길에 오른 신안군의 대표 프리미엄 수산물인 ‘1004굴’ 포장 내용물. (신안군 제공)

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전남광주 신안군의 대표 프리미엄 수산물인 ‘1004굴’이 동남아시아 시장 진출을 위한 첫 상업 수출길에 올랐다.11일 신안군에 따르면 군은 지난 9일 1004굴을 말레이시아로 첫 상업 출하했다. 이번 수출은 지난 7월 현지 시장에 제공한 시식용 샘플이 맛과 품질에서 긍정적인 평가를 받은 데 따른 결실로, 시범 공급을 넘어 현지 판매를 목적으로 한 첫 상업적 성과라는 점에서 의미가 크다.신안군은 현지 반응에 맞춰 수출 물량을 주당 최대 100kg까지 단계적으로 확대하고 정기 공급 체계를 구축할 계획이다.아울러 해외 시장 다변화도 차질 없이 추진 중이다. 오는 2027년 1월 개장 예정인 홍콩 코리안클럽(Korean Club)에 월 200kg 규모의 정기 공급을 추진하고 있으며, 싱가포르 시장 진출을 위해 해양수산부에 국가 간 위생협의 추진을 건의하는 등 아시아 프리미엄 외식 시장으로 판로를 적극 넓히고 있다.국내 고급 외식 시장에서의 입지도 강화되고 있다. 균일한 크기와 우수한 상품성을 인정받아 기존 파인다이닝 레스토랑 외에도 특급호텔 및 프리미엄 다이닝 뷔페 등으로 유통망이 꾸준히 확대되는 추세다.신안군 관계자는 “국내외 프리미엄 시장의 판로 확대와 안정적인 공급 체계 구축을 통해 양식어가의 소득 증대에 기여하고, 신안 1004굴을 대한민국 대표 프리미엄 K-굴 수출 브랜드로 육성하겠다”고 밝혔다.임형주 기자