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‘꽃피울 1년 함께할 내일’, 동대문 구립 노인종합복지관 1주년

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첫 구립 노인종합복지관의 1년 성과 공유
노인 인권 퀴즈·캘리그래피 엽서 만들기 등


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최동민(앞줄 왼쪽 다섯번째) 동대문구청장이 지난 10일 노인종합복지관인 동백꽃노인종합복지관 1주년 기념행사에 참석해 기념 사진을 찍고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 지난 10일 구의 첫 구립 노인종합복지관인 동백꽃노인종합복지관 개관 1주년 기념행사를 열었다고 11일 밝혔다.

행사는 ‘꽃피울 1년, 함께할 내일’을 주제로 열렸다. 최동민 구청장을 비롯한 주요 내빈들이 함께한 기념 퍼포먼스에서는 동백꽃이 활짝 피어나는 모습을 담은 포토 플래카드를 펼치며 복지관의 새로운 도약과 지속적인 발전을 다짐했다.

부대행사로는 노인 인권 퀴즈, 캘리그래피 엽서 만들기, 스마트 건강 체험, 향기 태그 만들기 등 다양한 참여형 프로그램이 운영됐다. 특히 복지관의 어르신들이 직접 부스 운영에 참여했다.

사회복지법인 대한사회복지회가 수탁·운영하는 동백꽃노인종합복지관은 개관 이후 평생교육, 건강증진, 사례관리, 노인일자리 및 사회활동지원사업 등 다양한 복지 서비스를 제공해 왔다. 특히 디지털 역량 강화와 스마트 복지 서비스로 지역 어르신들의 사회 참여 확대와 활기찬 노후 생활 지원에 힘쓰고 있다.

최 구청장은 “지난 1년간 복지관이 지역사회에 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 함께해 주신 어르신, 후원자, 자원봉사자 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 어르신이 주체가 되는 복지 서비스를 확대하고, 지역사회와 함께 성장하는 복지관을 만들어 가겠다”고 말했다.


유규상 기자
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