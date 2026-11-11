신안 흑산 장도항, 해수부 ‘어촌뉴딜 3.0’ 공모 선정… 사업비 100억 확보

김태성 군수 “흑산 상태도항 이어 연이은 쾌거”

2027년 기본계획 수립 후…2030년 완공 예정

어촌스테이션 조성·해상교통 인프라 개선 기대

신안군 흑산도 장도항 전경. (신안군 제공)

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전남광주 신안군 흑산도 장도항이 해양수산부 주관 ‘2027년 어촌뉴딜 3.0사업’ 공모 대상지로 최종 선정돼 국비 등 총 100억원의 사업비를 확보했다.신안군은 지난 10일 해수부 공모 결과 발표를 통해 흑산 장도항이 대상지로 이름을 올렸다고 11일 밝혔다. 어촌뉴딜 3.0사업은 해수부가 전국 200개 어촌을 대상으로 추진하는 종합 어촌재생 프로젝트로, 경제 활성화와 생활 인프라 확충을 통한 일자리 창출 및 인구 유입을 목표로 한다.이번 선정에 따라 신안군은 흑산 장도항에 주민 생활 거점인 ‘어촌스테이션’을 새로 구축하고, 어항시설 및 생활SOC, 안전시설 등을 종합적으로 정비할 계획이다. 이를 통해 낙후된 정주 여건을 개선하는 한편, 지역 생태·관광 자원과 연계한 주민 소득 증대 사업도 추진한다.군은 오는 2027년 기본계획 수립을 시작으로 본격적인 공사에 착수해 2030년까지 사업을 차질 없이 완료한다는 방침이다.김태성 신안군수는 “상태도항에 이어 장도항까지 연이어 어촌뉴딜 3.0사업 대상지로 선정되는 쾌거를 이뤘다”며 “민선 9기 핵심 공약인 ‘교통혁신’과 연계해 섬 주민들의 이동권을 보장하고 물류 운송 편의성을 향상시키는 등 정주 여건 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.임형주 기자