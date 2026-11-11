목포에 멸종위기 ‘맹꽁이’ 산다…국립호남권생물자원관, 신규 서식지 4곳 첫 확인

기존 산정동 대체서식지 외 달동·대양동·죽교동 등 추가 발굴 성공

장마철 야간 정밀 조사 생태·유전 자료 확보… 보전 정책 반영 추진



전남광주 목포시에서 새롭게 발견된 맹꽁이 성체. (국립호남권생물자원관 제공)

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멸종위기 야생생물 II급인 ‘맹꽁이’가 전남광주 목포시 도심과 인접 지역 곳곳에 다수 서식하고 있는 사실이 정부 연구기관 조사 결과 처음으로 확인됐다.그동안 단 1곳에 불과했던 목포 내 맹꽁이 서식지가 5곳으로 대폭 늘어나면서, 향후 지역 생물다양성 보전과 친환경 도시 개발 정책에 큰 변화가 예상된다.기후에너지환경부 산하 국립호남권생물자원관은 지난 여름철(6~7월) 목포시 전역을 대상으로 맹꽁이 분포 조사를 실시한 결과, 기존 대체서식지 1곳 외에 신규 서식지 4곳을 추가로 확인했다고 11일 밝혔다.그동안 목포 지역의 맹꽁이 서식지는 과거 개발 사업 과정에서 조성된 산정동 대체서식지 1곳만 공식 기록되어 있었다. 이에 자원관 연구진은 목포 전역에 추가 개체군이 잔존할 가능성을 두고 정밀 실태 조사에 착수했다.조사는 맹꽁이의 주요 활동이자 번식기인 장마철에 맞춰 주·야간 현장 조사 방식으로 진행됐다. 조사 결과 ▲달동 ▲대양동 ▲산정동 남항 지역 ▲죽교동 등 4개 지점에서 맹꽁이의 서식이 새롭게 밝혀졌다. 이번에 확인된 신규 서식지는 습지와 경작지, 도심 친수공간 등 다양한 생태 환경을 띠고 있는 것으로 나타났다.연구진은 맹꽁이의 알과 유생, 성체 및 특징적인 울음소리를 사진과 영상, 음성 데이터로 기록해 생태 자료를 확충하는 한편, 주요 서식지를 중심으로 유전다양성 분석을 위한 생체 시료도 함께 수집했다.국립호남권생물자원관은 이번 조사 결과를 목포시청과 영산강유역환경청 등 관계 기관과 즉시 공유하고, 향후 구도심 재개발 및 도시 계획 수립 시 환경영향평가와 생물다양성 보전 대책에 적극 활용하도록 유도할 방침이다. 아울러 지역사회 생태 교육 및 서식지 모니터링 프로그램과도 연계해 보호 협력을 강화하기로 했다.정지화 국립호남권생물자원관 전임연구원은 “새롭게 확인된 서식 정보와 유전 시료는 목포 지역 생물다양성 보전을 위한 소중한 자산”이라며 “앞으로도 관계 기관과 긴밀히 협력해 멸종위기종 보호와 체계적인 서식지 관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.임형주 기자