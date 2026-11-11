서울시 민생사법경찰국장에 최익수·서울역사박물관장에 최영창



최익수 서울시 민생사법경찰국장(왼쪽)과 최영창 서울역사박물관장. 서울시 제공

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서울시는 신임 민생사법경찰국장에 최익수 전 경기남부경찰청 수사부장을, 서울역사박물관장에 최영창 전 국가유산진흥원장을 임명했다고 11일 밝혔다.최 국장은 경찰대학 4기로 경찰에 입문해 서울경찰청 광진경찰서장·형사과장, 부산·대구·경기남부경찰청 수사부장 등을 지냈다. 시는 풍부한 수사 경력과 전문성을 바탕으로 특별사법경찰 수사 역량과 민생범죄 대응체계를 강화할 것으로 기대하고 있다.최 관장은 문화일보 문화부 기자 출신으로 국립진주박물관장, 한국문화재단 이사장, 국가유산진흥원장 등을 지냈다. 문화유산 분야에서 쌓은 식견과 현장 경험을 활용해 서울의 역사·문화적 가치를 알릴 적임자라고 시는 평가했다.두 자리는 모두 개방형 직위로, 지난 9월 공개모집을 시작해 외부 전문가 등이 참여한 선발시험위원회 심사와 인사위원회 추천을 거쳐 선발됐다. 민생사법경찰국장은 그간 3급 서울시 일반 공무원이 맡아 왔지만, 시는 형사사법체계 변화에 대응하고자 직급을 2급으로 높이고 외부 전문가 영입을 추진했다.김소희 기자