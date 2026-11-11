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공원 걷다 공연 보고 쇼핑까지…인천 구월·문학 잇는다

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중앙공원·문화예술회관·로데오거리 보행 연계 강화


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중앙공원 전경. 인천시 제공


인천시가 중앙공원에서 산책하고 문화예술회관에서 공연을 본 뒤 구월동 로데오거리에서 쇼핑과 식사를 즐길 수 있도록 도심 보행 연결을 강화한다. 문학경기장 일대 문화시설과 구월2지구까지 연계해 공원·문화·상업·주거 기능을 하나의 생활권으로 묶는다는 취지다.

시는 11일 중앙공원 활성화 사업 현장에서 추진 상황을 점검하고 주변 시설을 연결하는 도시공간 혁신 방안을 논의했다고 밝혔다. 지난달 21일 발표한 ‘인천 도시공간 혁신 비전’의 후속 조치다.

핵심은 중앙공원을 출발점으로 문화예술회관과 구월동 로데오거리, 문학 K-컬처파크, 구월2지구를 잇는 ‘초록이음길’ 조성이다. 개별 공간의 기능을 높이는 데서 나아가 시민과 방문객이 주변 시설을 편리하게 오가도록 연결성을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

우선 도로로 끊긴 중앙공원 구간을 보행녹도로 연결해 공원 이용과 주변 지역 접근을 개선한다.

문화예술회관의 공연·전시와 공원 이용을 연계하고, 로데오거리로 이어지는 보행 동선도 강화한다. 공원과 문화시설 방문객의 발길이 인근 상권으로 이어지도록 하겠다는 것이다.

문학경기장 일대에 추진하는 문학 K-컬처파크는 공연과 e스포츠, 드라마·웹툰·캐릭터 등 K콘텐츠의 생산·체험·소비가 모이는 문화관광 거점으로 육성한다. 구월2지구 공공주택사업과도 연계해 주거지 가까이에서 문화와 여가를 즐기고, 콘텐츠 분야 일자리와 주거 기능이 어우러지는 생활권을 조성한다.

시는 연결 구간과 사업 방식 등 세부 추진안을 구체화하고 주민·전문가 의견을 수렴한다. 이번 자료에는 전체 연결축의 사업비와 완공 시점은 제시하지 않았다.

박찬대 시장은 “중앙공원은 단순한 휴식 공간을 넘어 인천의 문화와 상업, 주거를 유기적으로 잇는 핵심 도시 축으로 거듭날 것”이라며 “시민들이 일상에서 자연과 문화를 온전히 누리고, 지역 상권과 산업이 함께 활력을 찾을 수 있는 도시 공간 혁신 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

강남주 기자
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