“연말 지출 아끼세요” 동작구, 동작사랑상품권 40억원 발행

서울 동작구는 연말 가계 부담을 덜어주기 위한 40억원 규모의 동작사랑상품권을 발행한다고 11일 밝혔다.
올해 세 번째 발행하는 동작사랑상품권은 오는 16일 오후 2시부터 구매할 수 있다. 상품권은 5% 할인된 금액으로 판매한다. 1인당 구매 한도는 월 50만 원, 보유 한도는 150만 원이고, ‘서울페이+(플러스)’앱을 통해 구매할 수 있다.
구는 지난 2월 설 명절 80억 원, 9월 추석 명절 60억 원 등 두 차례에 동작사랑상품권을 발행했다. 이번 상품권까지 올해 총 180억원 규모의 동작사랑상품권을 발행했다.
상품권을 전액 사용하지 않고 취소하거나, 건별 구매 금액의 60% 이상을 사용한 후 잔액 환불을 신청하면 할인 지원금을 제외한 금액을 돌려받을 수 있다.
이번에는 올해 처음 총 2억원 규모의 페이백 이벤트도 열린다. 상품권 결제 금액의 5%를 상품권으로 돌려주는 방식으로, 환급액은 결제일의 다음 달 20일 서울페이+ 앱을 통해 지급된다.
박재홍 기자
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