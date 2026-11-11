서울시 마약관리센터 개소 1주년…전문 입원치료 149건

서울시립 은평병원에…검사·입원 치료·재활 한곳에
오세훈 “마약중독, 전문 치료로 극복…시가 뒷받침”
|마약관리센터 방문한 오세훈 서울시장
오세훈(가운데) 서울시장이 11일 서울 은평구 서울특별시 은평병원에서 열린 마약관리센터 개소 1주년 행사에 참석해 시설을 둘러보고 있다.
연합뉴스
몇년 전 지인의 권유로 필로폰과 케타민에 손을 댄 30대 A씨는 번번이 단약에 실패하자 서울시립 은평병원을 찾았다. 이곳의 ‘서울시 마약관리센터’에서 한달간 집중 입원 치료 이후에도 주 2회 이상 외래 치료 등을 받고 있다. 전문 상담으로 가족과 관계도 회복되면서 A씨는 재기할 힘을 얻었다.
서울시는 정식 개소 1년을 맞은 마약류 중독 통합관리 공공시설인 서울시 마약관리센터에서 이처럼 149건의 전문 입원 치료를 진행했다고 11일 밝혔다. 센터는 은평병원 내 1900㎡ 규모로 조성돼 지난해 7월 임시 운영을 시작했고, 같은해 10월 31일 정식 개소했다.
이곳에서는 마약류 중독자를 대상으로 상담·치료·재활 서비스를 제공한다. 병동부는 남녀 병동을 구분해 입원 치료를 받을 수 있고, 환자의 정서적 안정을 고려해 외래부에는 상담실과 재활치료실을 마련했다.
센터의 전문 입원치료 실적은 지난해 47건, 올해 들어선 10월까지 102건 등 총 149건이다. 지난해 마약류 중독 치료보호기관에서 치료받은 1649명 중 217명을 담당해 전국 2위를 기록했다. 올해 4월에는 보건복지부로부터 ‘권역 치료보호기관’으로 지정되기도 했다.
마약류 정밀검사체계도 구축했다. 센터에서는 지난해 7월부터 올해 10월까지 총 3만 9382건의 마약류 관련 검사를 실시했다. 올해 3월부터는 의료용 마약류까지 검사 범위를 확대했다. 사법기관과 협력해 조사 단계에서 치료가 필요한 대상자를 의료서비스로 연계하고, 교정시설 출소 이후에도 치료를 이어갈 수 있도록 지원한다.
오세훈 서울시장은 이날 마약관리센터 시설을 둘러보고 지난 1년간의 운영 성과를 살폈다. 이후 중독 당사자와 가족, 회복지원가와 함께 ‘회복 공감토크-시장님, 우리의 이야기를 들어주세요’에 참여했다. 참여자들은 치료 과정에서 겪은 어려움과 회복 경험, 가족의 지지와 사회복귀의 중요성 등에 대한 이야기를 나눴다.
오 시장은 “마약중독은 처벌이나 낙인이 아닌 전문적인 치료와 사회적 지지로 극복할 수 있는 질환”이라며 “서울시는 중독으로 어려움을 겪는 시민들이 치료를 포기하지 않고 건강한 일상으로 돌아갈 수 있도록 치료부터 재활, 사회복귀까지 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.
김주연 기자
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