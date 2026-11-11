서울시 마약관리센터 개소 1주년…전문 입원치료 149건

서울시립 은평병원에…검사·입원 치료·재활 한곳에

오세훈 “마약중독, 전문 치료로 극복…시가 뒷받침”



마약관리센터 방문한 오세훈 서울시장

오세훈(가운데) 서울시장이 11일 서울 은평구 서울특별시 은평병원에서 열린 마약관리센터 개소 1주년 행사에 참석해 시설을 둘러보고 있다.

연합뉴스

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몇년 전 지인의 권유로 필로폰과 케타민에 손을 댄 30대 A씨는 번번이 단약에 실패하자 서울시립 은평병원을 찾았다. 이곳의 ‘서울시 마약관리센터’에서 한달간 집중 입원 치료 이후에도 주 2회 이상 외래 치료 등을 받고 있다. 전문 상담으로 가족과 관계도 회복되면서 A씨는 재기할 힘을 얻었다.서울시는 정식 개소 1년을 맞은 마약류 중독 통합관리 공공시설인 서울시 마약관리센터에서 이처럼 149건의 전문 입원 치료를 진행했다고 11일 밝혔다. 센터는 은평병원 내 1900㎡ 규모로 조성돼 지난해 7월 임시 운영을 시작했고, 같은해 10월 31일 정식 개소했다.이곳에서는 마약류 중독자를 대상으로 상담·치료·재활 서비스를 제공한다. 병동부는 남녀 병동을 구분해 입원 치료를 받을 수 있고, 환자의 정서적 안정을 고려해 외래부에는 상담실과 재활치료실을 마련했다.센터의 전문 입원치료 실적은 지난해 47건, 올해 들어선 10월까지 102건 등 총 149건이다. 지난해 마약류 중독 치료보호기관에서 치료받은 1649명 중 217명을 담당해 전국 2위를 기록했다. 올해 4월에는 보건복지부로부터 ‘권역 치료보호기관’으로 지정되기도 했다.마약류 정밀검사체계도 구축했다. 센터에서는 지난해 7월부터 올해 10월까지 총 3만 9382건의 마약류 관련 검사를 실시했다. 올해 3월부터는 의료용 마약류까지 검사 범위를 확대했다. 사법기관과 협력해 조사 단계에서 치료가 필요한 대상자를 의료서비스로 연계하고, 교정시설 출소 이후에도 치료를 이어갈 수 있도록 지원한다.센터는 청소년과 여성 등 대상별 특성을 고려한 맞춤형 치료 프로그램도 운영한다. 청소년을 대상으로 하는 ‘희망드림’ 상담 지침서를 자체 개발했고, 이를 바탕으로 사례관리를 실시해 필요한 상담과 치료를 받을 수 있도록 지원한다. 여성 중독자를 대상으로는 외상 경험과 약물 의존의 연관성을 고려한 트라우마 기반 치료 프로그램을 운영한다. 마약류 중독을 극복한 경험이 있는 회복지원가 4명을 채용해 ‘중독상담실’도 운영한다.오세훈 서울시장은 이날 마약관리센터 시설을 둘러보고 지난 1년간의 운영 성과를 살폈다. 이후 중독 당사자와 가족, 회복지원가와 함께 ‘회복 공감토크-시장님, 우리의 이야기를 들어주세요’에 참여했다. 참여자들은 치료 과정에서 겪은 어려움과 회복 경험, 가족의 지지와 사회복귀의 중요성 등에 대한 이야기를 나눴다.오 시장은 “마약중독은 처벌이나 낙인이 아닌 전문적인 치료와 사회적 지지로 극복할 수 있는 질환”이라며 “서울시는 중독으로 어려움을 겪는 시민들이 치료를 포기하지 않고 건강한 일상으로 돌아갈 수 있도록 치료부터 재활, 사회복귀까지 든든하게 뒷받침하겠다”고 말했다.김주연 기자