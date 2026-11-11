‘5만석 돔구장’ 유치 나선 광명…교통망으로 승부

KTX·공항 연계 교통 앞세워 전국·해외 관객 겨냥

학온역 환승 거점 추진…행사 후 교통 수요 분산



돔구장 유치 후보지. 광명시 제공

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경기 광명시가 5만석 규모 돔구장 유치를 위해 철도와 공항을 잇는 교통망을 승부수로 내세웠다. KTX 광명역으로 전국 관객을 끌어들이고, 후보지 인근에 확충하는 광역철도로 대규모 행사 때 관람객의 이동 수요를 분산하겠다는 전략이다.광명시는 11일 광명시흥 3기 신도시 일원에 유치를 추진하는 스포츠·공연 복합형 돔구장의 교통 여건과 철도망 확충 방향을 제시했다.이번 유치전은 문화체육관광부의 돔구장 건립 후보지 공모에 따른 것이다. 전국에서 대규모와 중규모 후보지를 각각 1곳씩 선정한다. 대규모 기준은 4만석 이상에 5만명 이상 수용이며, 광명시는 5만석 규모를 추진하고 있다.광명시가 내세운 강점은 KTX 광명역이다. 비수도권 관객이 서울 도심까지 이동하지 않고 공연과 경기를 관람할 수 있다는 점을 강조했다. 광명역은 수도권 전철 1호선과 연결돼 있고, 인천공항 직행버스와 인천·김포공항 방면 공항버스도 운행한다.공사 중인 신안산선과 월곶판교선은 수도권 접근성을 높일 교통망으로 꼽았다. 시가 제시한 개통 목표는 각각 2028년과 2030년이다. 두 노선이 개통하면 광명역에서 서울 여의도와 경기 판교까지 각각 20분대에 이동할 수 있다는 설명이다.후보지 인근 학온역의 환승 기능 강화도 추진한다. 시는 국가철도공단으로부터 추가 시설 개량 비용을 요구 기관이 부담하는 조건으로 월곶판교선 열차의 학온역 정차를 추진할 수 있다는 회신을 받았다.시는 사업비 분담 등을 협의해 학온역을 신안산선과 월곶판교선의 환승 거점으로 조성하려 한다. 행사 종료 후 한꺼번에 이동하는 관객을 여러 노선으로 분산하는 데 활용하겠다는 취지다.광명시흥 3기 신도시 광역교통개선대책에 반영된 광명시흥선도 후보지 접근성을 높일 노선으로 제시했다. 철도역에서 돔구장까지는 자율주행버스와 로보택시 등 미래 교통수단을 연계하는 방안을 검토하고 있다.박승원 시장은 “광명은 KTX 광명역을 통해 전국을 잇고, 광역철도망과 공항 연계 교통을 통해 수도권과 세계로 뻗어 나가는 사통팔달 교통망을 갖추고 있다”고 말했다.강남주 기자