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‘말자할매’와 함께하는 성동 ‘청년공감 소통토크쇼’

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12일 개그우먼 김영희 초청
진로, 대인관계 등 고민 상담


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성동구 ‘말자할매와 함께하는 청년공감 소통토크쇼’ 홍보 포스터.
성동구 제공


서울 성동구는 12일 청년들의 고민을 함께 나누고 소통하는 ‘말자할매와 함께하는 청년공감 소통토크쇼’를 개최한다고 11일 밝혔다.

토크쇼에서는 개그우먼 김영희가 강연자로 나서, ‘말자할매’ 캐릭터를 통해 유쾌한 입담과 정감 있는 소통으로 청년들과 소통한다. 말자할매는 일상의 다양한 고민을 재치 있게 풀어내는 캐릭터로 따뜻한 공감과 속 시원한 조언을 전하며 많은 사랑을 받고 있다. 청년들의 고민을 함께 나누는 상담 형식으로 진행된다. 취업과 진로, 인간관계 등 청년들이 일상에서 마주하는 다양한 고민을 소재로 이야기를 나눈다.

구는 국무총리 지정 청년친화도시로서 청년의 삶 전반을 지원하는 다양한 정책을 추진하고 있다. 성수동의 산업 생태계와 연계한 ▲성동 워크업(Work-Up) 프로젝트 ▲창업 멘토링 등 일자리 정책을 비롯해 ▲청년 월세 지원 ▲전입 청년 1인 가구 생필품 지원 ▲청년 이음식탁 ▲청년 이사 지원 등 생활밀착형 정책을 펼치고 있다. 또 ▲청년 참여예산제 ▲찾아가는 청년정책 설명회 등으로 청년의 정책 참여 기회도 넓혀가고 있다.

또한 고립·은둔 청년의 심리적 회복과 사회적 관계 형성을 위해 ‘청년 찾아가는 멘토링 사업’을 운영하고 있다. 올해 성동구청년지원센터가 서울시 고립·은둔 청년 지원사업 권역센터로 신규 지정돼 체계적인 지원 기반도 강화됐다.

유보화 구청장은 “청년들이 관계와 소통의 어려움을 혼자 감당하지 않도록 토크쇼를 통해 웃음과 공감으로 먼저 다가갈 것”이라며 “앞으로도 청년들이 사회와의 연결을 이어가고 지역사회 안에서 건강하게 성장할 수 있도록 세심한 지원을 이어가겠다”고 말했다.


유규상 기자
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