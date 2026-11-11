서울Pn

검색

주민 배움 책임지는 강동…‘대한민국 평생학습대상’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

위반건축물 바로잡는 서초 ‘서리풀 건축바로세움센터

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

폭설에 걱정없도록… 도봉은 ‘특훈중’

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

중구, 특별건축구역 지정으로 용적률 최대 1.2배

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

광진구, 킨텍스 ‘메가쇼 2026’에 패션봉제 특별관…판로 확대 지원

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

서울 광진구가 12~15일 경기 고양시 킨텍스에서 패션봉제 특별관을 운영하는 ‘메가쇼 2026 시즌2’ 행사 홍보 포스터.
광진구 제공


서울 광진구는 11일 경기 고양시 킨텍스에서 12~15일 열리는 ‘메가쇼 2026 시즌2’에 참가해 ‘광진구 패션봉제 특별관’을 운영한다고 밝혔다.

광진구는 중곡동을 중심으로 약 600개의 의류 제조 소공인 업체가 활동하는 지역이다. 구는 지역 봉제업체의 우수한 제품과 기술력을 알리고 새로운 판로를 개척하기 위해 특별관을 마련했다.

특별관에는 지역 의류 제조 소공인 7개 업체가 참여해 남성복과 여성복, 가죽의류, 반려동물 의류, 패션잡화 등을 전시·판매한다. 대형 유통사 구매 담당자와의 상담을 통해 신규 거래처를 발굴하고 해외시장 진출 기회도 모색한다.

특히 청강문화산업대학교 패션뷰티스타일스쿨과 협력해 개발한 신제품도 선보인다. 지역 소공인의 숙련된 봉제 기술과 대학생들의 디자인을 결합한 제품으로, 산학협력의 성과를 알리고 지역 제조업체와 청년 디자이너 간 협력도 확대할 계획이다.

김경호 구청장은 “지역 의류 제조 소공인들이 더 넓은 시장으로 진출하는 계기가 되길 바란다”며 “대형 유통망 진입과 해외시장 진출 등 실질적인 판로 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.


이범수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“마을정원사는 성동 가꾸는 동반자” [현장 행정]

정원사 위촉식 찾은 유보화 구청장

마포, 통합돌봄 사각지대 구석구석 살핀다

어르신 등 돌봄 대상자 집중 발굴 청소·세탁·식사 등 일상생활 지원

폭설에 걱정없도록… 도봉은 ‘특훈중’

9일 민관 합동점검 및 모의훈련 김동욱 청장 “제설대책에 만전”

“강북을 세계가 찾는 치유관광지로”

우이동 계곡 불법영업장 정비 인수천 데크길은 전구간 개통 정창수 청장 “자연·휴식 연결”

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr