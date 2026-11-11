중랑구 사회적경제기업 22곳 만나는…‘중사경 들랑날랑’



류경기 중랑구청장이 지난해 11월 개최된 사회적경제 장터에서 인사말을 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 12일 구청에서 사회적경제기업의 다양한 제품과 서비스를 만날 수 있는 ‘중사경 들랑날랑’을 개최한다고 11일 밝혔다.사회적경제기업의 판로를 넓히고 지역사회에 가치 소비 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 중랑구 사회적경제지원센터와 서울특별시 사회적경제지원센터가 공동 주최하며 서울시 자치구 사회적경제기업 22곳이 참여해 제품 전시·판매와 공공구매 상담을 진행한다.제품과 서비스에는 취약계층 일자리 창출과 환경 보호, 지역사회 공헌 등 다양한 사회적 가치가 담겨 있다. 구는 공공기관의 사회적경제기업 제품 우선 구매를 활성화하고 주민에게는 가치 소비에 참여할 기회를 제공할 계획이다.구청 직원들은 기업 관계자와의 상담을 통해 공공 구매 가능 품목과 구매 방법을 확인할 수 있다. 판촉물과 사무용품, 근무복 등 물품은 물론 청소·방역, 소방 점검 등 서비스도 살펴볼 수 있다. 사회적경제기업 우선 구매 제도에 대한 안내도 함께 이뤄져 부서별 구매 업무에 활용할 수 있다.주민들은 다양한 사회적경제기업 제품을 살펴보고 구매할 수 있다. 커피 원두와 천연 과실액, 건강 먹거리 등 식품을 비롯해 세탁세제, 친환경 생활용품, 공예품, 의류·잡화 등이 전시·판매된다. 발달장애 작가의 작품을 활용한 디자인 상품과 장애 청소년·노약자를 위한 맞춤형 생활용품 등도 만나볼 수 있다.류경기 구청장은 “지역 사회적경제기업의 우수한 제품과 서비스를 널리 알리고 판로를 넓히는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 사회적경제기업이 안정적으로 성장하고 지역사회와 함께 발전할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.유규상 기자