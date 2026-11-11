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서대문구, 겨울철 앞두고 급경사 도로 정비…미끄럼 사고 예방

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서울 서대문구 정원단지 일대 급경사 도로의 정비 전(왼쪽)과 정비 후 모습. 구는 차량 미끄럼 사고를 예방하기 위해 노후 아스팔트 포장을 정비하고 도로 표면에 홈을 파는 미끄럼 방지 공사를 했다.
서대문구 제공


서울 서대문구는 겨울철 눈과 결빙으로 인한 차량 미끄럼 사고를 예방하기 위해 정원단지와 백련사 일대 급경사 도로 정비사업을 완료했다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 경사가 가파르고 차량 미끄럼 사고가 발생했던 구간을 중심으로 노후 도로를 정비하고 미끄럼 방지 시설을 설치한 것이다. 정원단지 일대에서는 지난해 6월 7~9일 차량 미끄럼 사고가 3차례 발생했으며, 백련사 일대에서도 올해 1월 26일 2차례 사고가 났다.

구는 이들 구간의 노후 아스팔트 포장 4200㎡를 정비하고 3980㎡에 미끄럼 방지 홈을 설치했다. 도로 표면에 일정한 간격으로 홈을 파는 ‘그루빙’ 공법을 적용해 타이어와 노면 사이의 마찰력을 높이고 빗물 배수가 원활하도록 했다. 이를 통해 노면이 젖었을 때 차량의 미끄러짐을 줄이고 제동 성능을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

구는 산과 언덕이 많은 지역 특성을 고려해 겨울철 제설과 도로 안전관리를 강화하고 급경사 구간의 노면 상태도 지속해서 점검할 계획이다.

박운기 구청장은 “겨울철에는 눈과 결빙으로 도로 미끄럼 위험이 커지는 만큼 사전 점검과 예방이 중요하다”며 “주민들이 가파른 언덕길도 안심하고 오갈 수 있도록 생활 속 위험 요인을 세심하게 살피겠다”고 말했다.


이범수 기자
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