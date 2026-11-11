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LG화학 여수공장 반도체 소재 생산시설 증설 검토

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석유화학산업의 반도체용 첨단소재 분야 전환 기대


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여수석유화학산단 전경.


LG화학이 전남광주 여수공장에 반도체 소재 생산시설 증설을 검토하는 것으로 알려져 지역 사회의 관심이 쏠리고 있다.

11일 여수시와 LG화학 여수공장에 따르면 LG화학은 여수공장에 있는 네오펜틸글리콜(NPG) 생산시설 부지를 활용해 이소프로필알코올(IPA) 생산시설 증설을 검토하고 있다.

지난달 LG에너지솔루션 지분을 매각해 확보한 2조5천억원 가운데 일부를 투자하는 방안이 거론되고 있으나 아직 투자 여부를 비롯해 그 규모, 일정 등은 정해지지 않은 것으로 전해졌다.

IPA는 반도체 기판인 웨이퍼 표면을 세척하는 데 사용되는 소재다.

LG화학은 전 세계에서 가장 많은 연간 16만 5000t의 IPA를 생산하고 있다.

여수시는 이번 증설 검토가 여수 석유화학 산업을 반도체용 첨단소재 분야로 확장하고 지역 산업의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 기대했다.

이와 함께 증설이 이뤄질 경우 반도체 소재 분야의 후속 투자와 관련 기업 유치로 연결돼 여수의 화학소재 산업기반을 활용한 관련 산업 생태계 조성에도 기여할 것으로 보고 있다.

여수시는 투자 계획이 구체화되면 필요한 입지와 인허가 등 관련 행정 절차를 지원해 나갈 계획이다.

서영학 여수시장은 “LG화학의 생산시설 증설 검토는 여수산단이 범용 석유화학 중심에서 고부가가치 첨단소재 산업 전환의 계기가 될 것”이라며 “여수산단이 새로운 성장 기반을 마련할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

여수 류지홍 기자
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