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“듣고 끝내지 않는다”…유동균 마포구청장, 주민과의 약속 점검

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유동균 서울 마포구청장이 11일 신수동 주민센터에서 열린 ‘2026년 제2회 주민과의 대화’에서 박수를 치고 있다. 마포구 제공


서울 마포구는 유동균 구청장이 지난 7월 주민들이 제기한 건의사항의 처리 결과와 향후 계획을 설명하기 위해 다시 현장을 찾았다고 11일 밝혔다.

유 구청장은 이날 신수동 주민센터에서 열린 ‘2026년 제2회 주민과의 대화’에서 ‘바로바로 소통폰’으로 접수된 민원 672건 가운데 651건을 처리했다고 설명했다. 신수동에서는 가로수 관리와 재개발, 주정차 단속 등이 주요 민원으로 꼽혔다.

이어 소관 국장들이 신수동 주민 건의사항 16건의 처리 결과와 추진 상황을 설명했다. 재개발·재건축과 관련해서는 지난달 구성한 ‘재개발·재건축 신속 추진 전담반’을 중심으로 주민 갈등을 살피고 정비사업이 원활하게 추진되도록 지원할 계획이다.

생활 밀착형 민원 조치 결과도 공유했다. 익수경로당 실내자전거 지원과 은행 열매 악취 및 보행 불편 해소를 위한 채집망 설치, 창전어린이집 이전에 따른 어린이보호구역 해제 등이 포함됐다.

유 구청장은 이날 오후 염리동과 대흥동도 차례로 방문한다. 주민과의 대화는 오는 20일까지 지역 내 16개 동에서 이어진다.

유 구청장은 “생활 속 불편부터 더 나은 내일을 위한 제안까지 주민 여러분께서 주신 의견을 하나하나 검토하며 해결과 개선을 위해 힘써 왔다”며 “앞으로도 듣고 끝나는 소통이 아니라 끝까지 책임지고 답하는 ‘진짜 소통’을 실천하겠다”고 말했다.

김소희 기자
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