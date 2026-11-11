전남광주특별시, 통합 첫 예산안 22조 163억 원 편성

전년보다 5.8% 1조 2123억 원 증가, 시민 체감 정책 강화



백승주 전남광주특별시 균형발전부시장이 11일 무안청사에서 ‘2027년 통합 첫 예산안’ 관련 기자브리핑을 하고 있다.

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전남광주특별시는 11일 2027년도 예산안을 22조 163억원 규모로 편성해 시의회에 제출했다.기존 광주시와 전남도 올해 예산을 합친 금액보다 5.8% 1조 2123억원 늘어난 규모다.일반회계 18조 736억원, 특별회계 2조 6739억원, 기금 1조 2688억원으로 구성됐다.이번 예산은 통합의 효과를 지역 성장 기반과 시민의 삶으로 연결하기 위해 반도체·인공지능(AI) 등 첨단 주력산업 육성과 4대 권역 미래 신성장 인프라 구축, 동반성장 지역 순환 경제 활성화, 특별시 기본사회 실현 등 ‘4대 시그니처 프로젝트’에 집중했다.첨단산업 분야에서는 반도체 후공정 패키징 투자기업 지원에 375억원, AX 실증 밸리 조성에 1638억원을 반영했다.에너지산업 분야에는 핵융합 핵심기술 실증센터 기반 구축 24억원과 신재생에너지보급융복합지원 20억원, 한국에너지공대 육성 100억원, 수소도시 조성 지원에 70억원을 반영했다.우주항공 분야에는 발사체기술사업화센터 구축 약 26억원과 비행성능시험장 안전모니터링 시스템 구축 약 28억원 등을 지원한다.권역별 성장 전략으로 40억원을 투입해 광주권은 문화창작, 동부권은 공연·스포츠, 중남권은 미래 농업·K-푸드, 서부권은 재생에너지·국제회의·관광을 중심으로 육성한다.지역 순환경제 활성화를 위해 지역사랑상품권 발행 지원에 1558억원, 농어민 공익수당에 674억원, 전남광주 365 반값여행 30억원, 2027 특별시 방문의 해 운영 13억원, 사회연대경제 기업육성 37억원 등을 편성했다.반값 여행과 ‘2027 특별시 방문의 해’를 통해 관광 수요를 지역 상권으로 연결하고 청년창업사관학교 운영, 창업 특례 보증·이자 지원으로 청년의 지역 내 창업을 뒷받침한다.농어촌 기본소득 시범사업비로 4330억원을 편성했다.지원 대상은 총 16개 군 주민 66만 9000명으로 국비 지원 대상 7개 군은 내년 상반기, 자체 확대 대상 9개 군은 하반기부터 지원한다.농축산·해양수산 분야 예산도 전년보다 2696억원 늘려 스마트농업, 배수 개선, 재해 대응, 섬 주민 여객선 운임 지원, 수산업 기반 등에 투자한다.인구·청년·복지 분야에는 아이 맞이 지원금 359억원, 지역성장인재양성(앵커) 1517억원, 청년 월세 지원 263억원, 의료·요양 통합돌봄 163억원 등을 반영했다.문화·관광 분야에는 남부권 광역관광개발 882억원과 국가지정유산 보수정비 795억원, 마한 역사문화권 복원과 세계화 109억원 등이 포함됐다.안전·사회간접자본 분야에는 지방도 정비 1501억원과 재해위험지역정비 282억원, 지방하천정비 1166억원, 도시철도 2호선 건설 1131억원 등을 반영했다.교육재정교부금 4064억원과 무상급식을 위한 학교 식품비 지원 1089억원 등 교육 분야에도 예산을 배분했다.백승주 균형발전부시장은 “전남광주 통합 이후 처음 편성하는 예산인 만큼 옛 전남과 광주의 강점을 결합해 통합의 시너지를 구체적인 성과로 실현하는 데 중점을 뒀다”며 “첨단산업 육성과 권역별 균형발전으로 미래 성장동력을 확보하고 지역경제 활성화와 농어촌 소득안정, 주요 현안 해결 등 시민이 체감할 수 있는 사업에 재정을 집중하겠다”고 말했다.예산안은 시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심의를 거쳐 다음 달 16일 본회의에서 확정될 예정이다.무안 류지홍 기자