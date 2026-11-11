영암군, ‘영암형 공공 조달’ 시동

지역업체 우선 공공 조달 혁신 패러다임 제시



영암군이 지난 10일 ‘영암형 공공조달 간담회’를 하고 있다.

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전남광주특별시 영암군 지역사회가 공공 조달을 매개로 영암 상품과 서비스의 우선 구매에 나섰다.영암군은 10일 군청에서 사회적경제기업과 건설업체 대표, 공공기관 관계자 등 30여명이 참석한 가운데 ‘영암형 공공조달 간담회’를 개최했다.‘함께 키운 가치, 함께 성장하는 영암’을 구호로 진행된 이날 간담회는, ‘영암형 공공 조달’로 지역 순환 경제 생태계를 구축하고, 사회적 가치까지 실현하는 방안을 모색했다.간담회에서 영암군은 공공기관과 지역기업에 물품·용역·공사 등 모든 분야에서 영암업체를 우선 활용해 줄 것을 당부했다.이어 영암형 공공 조달의 ‘사회적 가치 평가지표(안)’으로 일자리 창출과 사회적경제 조직 참여도, 윤리적 경영 실천, 환경보호, 지역사회 기여 5대 분야를 제시했다.기존 공공 조달은 계약의 적법성·효율성을 위해 지역 내·외 구매 방식으로 공공예산의 일부가 지역 외부로 유출되는 구조를 낳았다.영암형 공공 조달은 여기에 ‘지역성’을 더해 공공예산이 더 지역경제를 위해 쓰이도록 패러다임을 바꾼 정책이다.지역업체 우선 조달 방식으로, 공공예산이 지역 바깥으로 유출되는 것을 막아, 공적자금이 지역경제 안에서 순환하는 구조를 만든다는 방침이다.핵심 내용은 지역경제 활성화와 사회적 책임 실현, 환경보호, 책임 있는 공공 조달 등 사회적 가치를 실현하는 지역기업에 공공 조달의 우선권을 주겠다는 내용이다.우승희 영암군수는 “공공 조달의 패러다임을 바꾸는 정책을 전국에서 영암이 처음으로 시도한다”라며 “지역에 도움이 되고, 지역민에게 이익이 되는 정책을 지역사회가 함께 만들어 나가자”고 강조했다.영암 류지홍 기자