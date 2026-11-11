김영선 고양시의원 “관광·마이스 시설 짓겠다더니 주거단지로 전락”

한류월드·킨텍스 지원부지에 아파트·오피스텔 8681가구

민경선 시장 “장기 미매각·재정부담 고려해 개발기준 완화”



‘주거단지로 전락한 한류월드·킨텍스 지원 부지’

김영선 고양시의원(국민의힘)이 11일 민경선 고양시장을 상대로 한 시정질문에서 한류월드와 킨텍스 지원시설 부지를 ‘주거단지’로 전락시킨 경기도와 고양시를 강력히 성토하고 있다.[고양시의회 제공]

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관광·마이스(MICE·회의·관광·컨벤션·전시) 지원시설을 조성하겠다던 경기 고양시 한류월드와 킨텍스 지원부지에 아파트·오피스텔 등 주거시설이 대거 들어선 데 대해 김영선 고양시의원(국민의힘)이 경기도와 고양시를 강하게 비판하고 나섰다.김 의원은 11일 민경선 고양시장을 상대로 한 시정질문에서 호텔단지와 테마파크, 킨텍스 지원시설을 조성하려던 땅이 당초 개발 목적에서 벗어나 대규모 주거단지로 바뀌었다며 개발계획 변경과 인허가 경위를 밝히라고 요구했다.김 의원은 한류월드가 외국인 관광객 유치를 위한 대규모 호텔단지와 테마파크 조성을 목표로 출발했다는 점을 강조했다. 그는 “시의회가 2007년 아파트 건립에 반대하는 결의안까지 채택했지만 수천 가구의 주거시설이 들어섰다”며 “아파트 건립이 호텔단지 조성을 가로막는 주요 원인이 됐다”고 주장했다.킨텍스 지원부지에 대해서도 전시장 이용객과 바이어를 위한 숙박·업무·상업시설을 확보하려던 사업이라며, 당초 300가구로 제한했던 아파트를 늘리고 오피스텔을 대거 허용한 이유를 따져 물었다.답변에 나선 민 시장은 “한류월드에 아파트 2337가구와 오피스텔 1586호, 킨텍스 지원부지에 아파트 1100가구와 오피스텔 3658호가 들어섰다”고 밝혔다. 두 지역을 합하면 아파트 3437가구와 오피스텔 5244호다.민 시장은 킨텍스 지원부지의 주거시설 확대에 대해 “부동산 경기 침체와 민간투자 위축으로 매각이 지연되자 2012년 전문기관 용역을 거쳐 개발기준을 완화했다”고 설명했다.현재 한화 포레나가 들어선 C2부지는 당시 아파트 허용 규모가 ‘300가구 미만’에서 ‘1100가구 이하’로 늘었다. 오피스텔을 제외한 업무시설 의무비율은 25% 이상에서 12.5% 이상으로 낮아졌다. 현대 힐스테이트와 포스코 더샵 부지는 오피스텔 건립 면적을 25% 이하로 제한하던 규정이 삭제됐다.민 시장은 “반복된 유찰과 장기 미매각, 지방채 상환에 따른 재정부담 등을 고려한 조치로 파악된다”며 “민간투자를 유도하고 부지 매각으로 재원을 확보하려 했던 것”이라고 답했다.호텔 조성 실적에 대한 질의도 이어졌다. 김 의원이 당초 6000실을 목표로 했던 한류월드 호텔의 현재 운영 규모를 묻자, 민 시장은 “현재 호텔용지 6곳에 3166실이 계획돼 있으며, 이 가운데 소노캄 고양 826실이 운영 중”이라고 밝혔다.킨텍스 지원부지의 K-TREE 호텔 422실을 합하면 두 지역에서 운영 중인 객실은 1248실이다. 건립 중이거나 계획된 호텔까지 포함하면 전체 규모는 4465실이다.공사가 중단된 K-컬처밸리 아레나에 대해서는 연내 기본협약 체결을 기대한다고 밝혔다. 민 시장은 지난해 10월 우선협상대상자로 선정된 라이브네이션 컨소시엄과 기본협약 체결을 위한 협상을 진행 중이라며 “기본협약 협상은 어느 정도 마무리된 것으로 알고 있다”고 말했다.이어 “올해 말 기본협약과 고양시·경기도·경기주택도시공사(GH)·사업자 간 상생협력 업무협약 체결을 기대한다”고 덧붙였다. 구체적인 협상 내용과 일정은 공개하지 않았다.한류월드 토지 공급가격과 계약 내용, 테마파크 무산 및 사업계획 변경 경위에 대한 답변은 미뤄졌다. 시는 사업시행자인 GH에 관련 자료를 요청했으며, 회신을 받는 대로 서면으로 제출하겠다고 밝혔다.김 의원은 “주거시설 건립 경위를 철저히 규명한 뒤 본래 사업 목적을 살릴 방안을 찾아야 한다”고 강조했다. 민 시장은 “남은 지원부지는 킨텍스 제3전시장과 연계해 업무·숙박·상업 등 전시 지원기능을 강화하겠다”고 답했다.한상봉 기자