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용산구, 14∼15일 상권 살리는 ‘라이징 이태원’ 행사

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서울 용산구는 오는 14∼15일 녹사평광장과 이화길, 퀴논길 등 이태원 일대에서 상권 활성화를 위한 ‘라이징 이태원’(Rising Itaewon) 행사를 연다고 11일 밝혔다.


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용산구 ‘라이징 이태원’ 포스터
서울 용산구 ‘라이징 이태원’ 행사 포스터
용산구 제공


이 행사 기획에는 10·29 이태원 참사 이후 지역 공동체 회복과 상권 활성화를 위해 이태원1동 통장협의회장과 주민자치위원장, 상인 대표 등이 모인 ‘이태원상권활성화협의체’가 뜻을 모았다. 행사명인 ‘라이징 이태원’에도 이태원에 새로운 활력을 불어넣고자 하는 주민과 상인의 바람을 담았다고 구는 전했다.

행사는 ‘달리고(RUN), 듣고(MUSIC), 사고(MARKET), 만나는(PEOPLE)’ 것을 주제로 이태원 곳곳에서 다양한 프로그램을 선보인다. 거리를 따라 프로그램을 즐기면서 이태원의 상점과 문화를 자연스럽게 경험할 수 있도록 구성했다.

이틀 동안 달리기와 환경 정화 활동, 지역 장터, 음악과 춤 공연 등 다양한 프로그램이 진행된다.

오전 10시부터 정오까지는 이태원 일대를 달리며 쓰레기를 줍는 ‘라이징 런’이 진행된다. 정오부터 오후 8시까지는 녹사평광장에서 개성 있는 소품과 먹거리를 만날 수 있는 ‘이태원 로컬 마켓’이 열린다. 디제이(DJ) 부스도 운영된다.

오후 6시부터는 퀴논길과 이화길 등 이태원역 인근 거리에서 디스코 음악과 에어로빅 동작을 결합한 거리 행진 공연인 ‘디스코 에어로빅 퍼레이드’가 펼쳐진다. 이어 오후 7시부터는 카페 포이어에서 춤 공연 ‘어반 퍼포먼스’가 진행된다.

김경대 구청장은 “이태원에 깊은 애정을 가진 주민과 상인들이 머리를 맞대고 지역의 매력을 담아 준비한 행사”라며 “이번 주말 이태원을 방문해 거리 곳곳에서 새로운 즐거움을 발견하시길 바란다”고 말했다.

김주연 기자
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