서울시, 전자고지·자동납부 가입 수도요금 3000원 감면 혜택 연장

납기 전 추가 알림도 도입



서울시청 전경.

서울시 제공

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서울시는 올해 말 종료 예정이었던 수도요금 ‘첫 감면 혜택’을 2029년까지 3년 연장한다고 12일 밝혔다. 시민 인식조사 결과를 반영한 납기 전 추가 알림도 도입해 요금 감면 혜택과 전자고지 이용 편의를 함께 강화한다.첫 감면 혜택은 전자고지와 자동납부 모두 신청하면 최초 1회 수도요금 3000원을 감면해 주는 제도다.이번 감면 혜택 연장은 전자고지 가입 증가와 시민 요금 절감 효과에 따른 것이다. 2024년 6월 첫 감면 도입 후 전자고지 가입자는 17만 5758건 증가했고 전자고지와 자동납부를 함께 신청한 시민에게 제공된 첫 감면 혜택은 약 11억 9000만원(누적) 규모에 달한다.시는 전자고지 신규 가입 확대를 위한 홍보도 강화한다. 아리수 공식 소셜미디어(SNS) 계정과 수도요금 고지서 등을 통해 감면 혜택과 신청 방법을 안내한다. 신규 가입 이벤트 등 시민 참여형 홍보로 실제 가입으로 이어질 수 있도록 한다.수도요금 전자고지와 자동납부는 전화나 온라인 등으로 신청할 수 있다. 두 서비스를 모두 신청하면 최초 1회 상수도요금 3000원을 감면받을 수 있다. 이후에도 전자고지 이용에 따라 매회 수도요금의 1%(최소 200원~최대 1000원)를 감면받는다.국번 없이 120 다산콜 또는 관할 수도사업소에 전화하거나 요금고객센터, 카카오톡 ‘서울아리수본부’ 채널의 ‘챗봇 아리수톡 바로가기’에서 전자고지와 자동납부를 신청하면 된다.송현주 기자