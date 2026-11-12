울산시, 문화관광재단 2029년 분리 출범

문화콘텐츠 분야와 관광·전시복합산업(MICE) 분야로 이원화



울산시 제공

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울산시가 현재 통합 운영 중인 울산문화관광재단을 문화콘텐츠 분야와 관광·전시복합산업(MICE) 분야로 각각 분리하는 방안을 추진한다.울산시는 2029년 하반기 새 재단 출범을 목표로 울산문화관광재단 분리 관련 절차에 본격 착수한다고 12일 밝혔다.울산문화관광재단은 2017년 출범한 울산문화재단과 2021년 출범한 울산관광재단이 지난 2023년 4월 합쳐지며 만들어진 기관이다.통합 당시에는 공공기관 효율화 정책 기조와 조직 통합의 외형적 효율성 확보가 중시됐다.하지만 통합 출범 이후 기관 운영에 한계가 드러났다. 공익성을 최우선으로 하는 문화예술 지원 사업과 산업성 및 수익성을 중시하는 관광 마케팅·MICE 사업 간의 근본적인 특성 차이 탓이다.이로 인해 내부적인 업무 혼선이 빚어지고 각 분야의 전문성마저 약화된다는 지적이 안팎에서 지속적으로 제기되어 왔다.이에 울산시는 재단의 효율적인 운영을 위해 두 기관을 다시 분리하기로 했다.시는 분리 필요성과 추진 방향을 구체화하기 위해 조만간 전문기관에 인력, 조직, 재정, 사업 등 재단 운영 전반에 대한 조직진단을 의뢰할 방침이다.이와 함께 문화·관광 분야 전문가와 시민들을 대상으로 한 간담회를 열어 발전 방안을 수렴하고, 분리 운영에 따른 전문성과 효율성 강화 대책을 마련할 계획이다.울산시는 향후 조직진단 결과에 따라 행정안전부와 사전 협의를 진행할 예정이다. 이후 전문기관의 설립 타당성 검토, 관련 조례 제·개정 및 정관 제정 등의 행정적 절차를 밟아나간다는 구상이다.울산시 관계자는 “문화·관광 분야 전문가와 시민들의 다양한 의견을 수렴해 재단 분리의 타당성을 면밀히 검토해 차질 없이 준비해 나갈 것”이라고 밝혔다.울산 조원일 기자