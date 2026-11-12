‘중랑 워킹 데이’, 350명 주민 모여 걷기 챌린지

매월 11일은 ‘중랑 동행길 걷는 날’

봉수대공원부터 봉화산 정상까지



류경기(가운데) 중랑구청장이 지난 11일 봉수대공원과 봉화산 동행길 일대에서 주민 350여명과 ‘중랑 워킹 데이’를 진행하고 기념 사진을 찍고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 지난 11일 봉수대공원과 봉화산 동행길 일대에서 주민 350여 명이 참여한 가운데 ‘중랑 워킹 데이’ 걷기 챌린지를 개최했다고 12일 밝혔다.중랑 워킹 데이 챌린지는 매월 11일을 ‘중랑 동행길 걷는 날’로 정해 함께 모이는 주민 참여형 걷기 프로그램이다. 참가자들은 봉수대공원 잔디광장에 모여 봉화산 동행길을 따라 정상까지 함께 걸었다. 숲길과 산책로를 걸으며 가을철 봉화산의 풍경을 즐기고 이웃과 이야기를 나누는 시간도 가졌다.구는 중랑 워킹 데이 외에도 주민 걷기 클럽을 운영하고 있으며 손목닥터9988을 활용해 전통시장 탐방 걷기 챌린지와 용마산 스카이워크 걷기 챌린지 등 다양한 주제별 걷기 사업을 추진하고 있다.또 ‘2025년 지역사회건강조사’에서 걷기 실천율 77.7%로 전국 1위를 기록한 바 있다. 앞으로도 총 21㎞에 이르는 중랑 동행길과 다양한 걷기 프로그램을 연계해 주민들이 자신에게 맞는 방식으로 걷기를 꾸준히 실천할 수 있도록 지원할 계획이다.류경기 구청장은 “이웃과 함께 걸으며 걷기의 즐거움을 나누고, 평소에도 집 가까운 동행길을 자주 이용하는 계기가 되길 바란다”며 “주민들이 일상에서 걷기를 꾸준히 실천할 수 있도록 걷기 좋은 환경을 조성하고 다양한 걷기 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.유규상 기자