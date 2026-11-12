울주군, 에쓰오일 샤힌프로젝트 현장 점검…적극 행정 지원 약속

오는 25일 준공식 개최

울주군 관계자들이 에쓰오일 샤힌프로젝트 건설 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 있다. 울주군 제공

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울산 울주군이 에쓰오일(S-OIL)의 초대형 석유화학 투자사업인 ‘샤힌프로젝트’ 건설 현장을 찾아 공사 진행 상황을 점검하고 적극적인 행정 지원을 약속했다고 12일 밝혔다.이날 현장 점검에는 이상찬 울주군 부군수를 비롯한 군 관계자들과 에쓰오일, 주요 시공사 및 설계·감리 관계자들이 참석해 공사 마무리 단계에 접어든 현장의 주요 현안을 논의했다.특히 참석자들은 프로젝트의 핵심인 패키지(PKG)1과 패키지(PKG)3 건설 현장을 직접 둘러보며 주요 시설물의 시공 현황과 품질 및 안전관리 상태를 집중적으로 점검했다. 아울러 현장 관계자들의 애로 사항과 협조 요청 사항을 청취하는 등 의견 수렴에도 나섰다.울주군은 샤힌프로젝트가 차질 없이 마무리될 수 있도록 건축물 사용승인을 비롯한 관련 행정절차를 법령에 따라 신속하게 검토하고, 사업 관계자들과의 지속적인 소통을 이어갈 방침이다.이상찬 울주군 부군수는 “샤힌프로젝트는 울주군뿐만 아니라 울산의 미래 산업 경쟁력을 높이는 매우 중요한 투자사업”이라며 “대규모 투자사업이 안전하고 성공적으로 마무리될 수 있도록 현장 중심의 적극적인 행정 지원과 관계기관 협력에 최선을 다하겠다”고 강조했다.한편, 총사업비 9조 2580억원이 투입되는 샤힌프로젝트는 지난해 1월 첫 삽을 뜬 이후 이달까지 총 3개 부지에 108개 동의 건축물 건립을 목표로 공사가 진행되고 있으며, 오는 25일 서울에서 준공식을 개최할 예정이다.울산 조원일 기자